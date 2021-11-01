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البرلمان السوري يطالب بوقف العدوان التركي وانسحاب قواته

البرلمان السوري يطالب بوقف العدوان التركي وانسحاب قواته
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٥ بتوقيت غرينتش

أدان مجلس الشعب السوري بأشد العبارات تجديد البرلمان التركي ما يسمى “التفويض الممنوح” للرئيس رجب طيب أردوغان لإرسال قوات عسكرية إلى سوريا والعراق لمدة سنتين.

العالم - سوريا

وجدد المجلس في بيان له التأكيد على أن أفعال وسياسات أردوغان باتت تشكل تهديداً كبيراً ومباشراً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين وتخالف أبسط معايير الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة القائمة على المساواة في السيادة بين الدول واحترام استقلالها السياسي وسلامتها الإقليمية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالوضع في سوريا.

وطالب المجلس الاتحادات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية بإدانة جميع الممارسات العدوانية للنظام التركي وإجباره على الوقف الفوري لعدوانه على الأراضي السورية والانسحاب الكامل غير المشروط من الأراضي التي يحتلها وعدم التدخل بشؤون سوريا الداخلية.

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البرلمان السوري يطالب بوقف العدوان التركي وانسحاب قواته

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