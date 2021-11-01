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توسيعا لنشاطاته..

مكتب حفظ ونشر اثار الامام الخامنئي يقيم دورات تعليمية

مكتب حفظ ونشر اثار الامام الخامنئي يقيم دورات تعليمية
الإثنين ٠١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

 وسع معهد الثورة الإسلامية التابع لمكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخامنئي نطاق نشاطاته من خلال اقامة دورات تعليمية في ايران والبلدان العربية حيث يمكن متابعة صفحاته على المواقع المختلفة.

العالم - ايران

ويعني المعهد بالتعريف بالمنظومة الفكرية لسماحة الإمام الخامنئي، بأبعادها المختلفة، من خلال:⠀⠀⠀⠀⠀⠀

- إقامة دورات تدريبية عامة مجازية وحضورية في البلدان العربية.
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- إقامة دورات متخصصة لإعداد أساتذة للتدريس في هذا المجال.
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- إصدار شهادات رسمية من مكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخامنئي للمشاركين في هذه الدورات.

ولمواكبة أنشطة معهد الثورة الإسلامية التابع لمكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخامنئي، يمكنكم متابعة صفحاته على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي على العناوين التالية:

فيسبوك:
‏???? https://www.facebook.com/khameneilearning

???? انستاغرام:
‏???? https://instagram.com/khameneilearning

???? تليغرام:
‏???? https://t.me/khameneilearning

???? يوتيوب:
‏???? https://youtube.com/channel/UCYxrX1Xd9DxvciYScx85OZQ

???? ساندكلاود:
‏???? https://soundcloud.com/khameneilearning

‏و بدأ الموقع الاعلامي لقائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله الخامنئي KHAMENEI.IR نشاطاته عام 2003 ويقوم بتغطية اخبار وتصريحات وفكر وسيرة قائد الثورة وانتاج ونشر النصوص بمختلف اللغات بما فيها العربية والانجيليزية والهندية والاذرية.⠀

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