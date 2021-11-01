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وذكرت الخلية في بيان إنه "بعملية نوعية استهدفت تجفيف منابع الدعم الذي تحصل عليه عصابات داعش الارهابية، وبمعلومات غاية بالدقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة والتي اكدت تواجد مفرزة مكونة من ثلاثة ارهابيين تقوم بتقديم الدعم اللوجستي لاوكار ومخابئ تلك العصابات".



وتابعت، "كما أشارت المعلومات المؤكدة إلى كونهم من عناصر داعش التي قاتلت ضد قواتنا الامنية قبل التحرير".



وأوضحت الخلية، إنه "وعلى اثر ذلك تحركت قوة من كتيبة الاستطلاع وفوج مغاوير الفرقة باتجاه اهدافها المحددة وتمكنت من القاء القبض عليهم في مناطق حي الانتصار وحي المطار بقضاء الرطبة ب‍الانبار".



وأكدت، إن "المتهمين هم من المطلوبين للقضاء بموجب احكام المادة ٤ إرهاب".