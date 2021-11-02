الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١
٠٧:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

حادثة تسمم جماعي بالعراق.. توقيف صاحب مطعم وستة آخرين

حادثة تسمم جماعي بالعراق.. توقيف صاحب مطعم وستة آخرين
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت محكمة تحقيق العمارة في محافظة ميسان جنوبي العراق، الاثنين، توقيف صاحب مطعم وستة آخرين على خلفية حادثة تسمم جماعي.

العالم-العراق

وذكرت في بيان صحفي، أن "قاضي محكمة تحقيق العمارة اتخذ الإجراء القانوني بتوقيف صاحب المطعم وستة متهمين آخرين على خلفية حالة تسمم غذائي لعشرات المواطنين ووفاة أحدهم".

وأصيب أكثر من 280 شخص بالتسمم بعد تناولهم وجبات "فلافل" في مطعم شعبي بمحافظة ميسان في جنوب العراق.

وقال مصدر طبي في ميسان، إن "عدد حالات التسمم الغذائي في ميسان ارتفع الى 286 حالة، جميعها مستقرة طبياً باستثناء 12 حالة ما زالت تتلقى العلاج".

ودخلت دائرة الصحة في المحافظة في حالة طوارئ لاستقبال المصابين بالتسمم، كما أن هناك ترجيحات تشير إلى تسممهم بسبب مياه ملوثة.

كما شكلت وزارة الصحة العراقية فرقا لمتابعة حالات المصابين.

بدوره، أوعز قائد شرطة ميسان اللواء حسن السراي، الى كافة الجهات التحقيقية بمتابعة حالات التسمم، وعدم التهاون بملابسات الحادث وعرض التقرير التحقيقي أمام أنظاره بالسرعة الممكنة لاتخاذ ما يلزم بصدده.

روابط ذات صلة

بالصور.. محاولة اغتيال قاضي عراقي بالرصاص

الامن العراقي يلقي القبض على إرهابي في ميسان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تطورات عاجلة في إثيوبيا.. بيان هام لرئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"

بعد إلغاء الطوارئ …مصر توسّع السلطات الأمنية للسيسي والجيش

المفوضة العراقية تكشف عدد محطات الفرز اليدوي المتبقية

المغرب يعتزم استبدال الغاز الجزائري برياح المملكة

دعوى قضائية ضد أكاديمية أردنية لتأكيدها وجود “مسرطنات” في الغذاء!

روسيا بصدد تزويد الصين والهند بأنظمة صواريخ اس-500