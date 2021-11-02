حادثة تسمم جماعي بالعراق.. توقيف صاحب مطعم وستة آخرين

العالم-العراق

وذكرت في بيان صحفي، أن "قاضي محكمة تحقيق العمارة اتخذ الإجراء القانوني بتوقيف صاحب المطعم وستة متهمين آخرين على خلفية حالة تسمم غذائي لعشرات المواطنين ووفاة أحدهم".

وأصيب أكثر من 280 شخص بالتسمم بعد تناولهم وجبات "فلافل" في مطعم شعبي بمحافظة ميسان في جنوب العراق.

وقال مصدر طبي في ميسان، إن "عدد حالات التسمم الغذائي في ميسان ارتفع الى 286 حالة، جميعها مستقرة طبياً باستثناء 12 حالة ما زالت تتلقى العلاج".

ودخلت دائرة الصحة في المحافظة في حالة طوارئ لاستقبال المصابين بالتسمم، كما أن هناك ترجيحات تشير إلى تسممهم بسبب مياه ملوثة.

كما شكلت وزارة الصحة العراقية فرقا لمتابعة حالات المصابين.

بدوره، أوعز قائد شرطة ميسان اللواء حسن السراي، الى كافة الجهات التحقيقية بمتابعة حالات التسمم، وعدم التهاون بملابسات الحادث وعرض التقرير التحقيقي أمام أنظاره بالسرعة الممكنة لاتخاذ ما يلزم بصدده.