الصاع الذي رده اللبنانيون لما تضمره السعودية لبلادهم؟

العالم- ما رأيكم

ويرى مراقبون، الهجمة السعودية على وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي، بانها تعود لتهور ورعونة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، واصفين الهجمة بانها غير مبررة وغير مدروسة، وان الوزير لم يخطئ بتسمية الحرب على اليمن بالعبثية، بل انه ألطف تفسير لحرب اليمن.

واوضحوا، ان الكثير من الوزراء قبل الوزير قرداحي قد تكلموا عن الحرب اليمنية العبثية التي يجب ان تتوقف، لكن مع الاسف فان السعودية الان اثارتها لانها تعيش مآزق عدة باليمن وفشلها بمنع قرب سقوط محافظة مأرب، ومأزق الحوار مع ايران المرتقب، وازمات كبرى في علاقاتها مع لبنان وسوريا ودول المنطقة بعد ان فشلت خياراتها، لافتين الى ان السعودية تعيش ازمة كبرى ايضاً في موضوع التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، وكذلك ازمة تصريحات مسؤول جهاز الامن السابق سعد الجبري الذي وضع بن سلمان تحت المجهر الدولي، بانه لم يكن يكتفي بقتل الصحفي خاشقجي بل حاول قتل عمّه ايضاً.

وتساءلوا: لمَنْ تكون مصلحة دفع حكومة لبنان الى الاستقالة وسقوط البلد مجدداً نحو الحرب الاهلية وتدميره؟ أليس لمصلحة كيان الاحتلال الاسرائيلي الغاصب؟ مشددين على ان لبنان وبمقاومته استطاع ان يغير المعادلة، ولهذا تشن السعودية حرب عشواء على المقاومة منذ 2019 وتسعى لاسقاط الحكومة ووزيرها الاعلامي جورج قرداحي.

واكد المراقبون، ان حزب الله المقاوم الذي حرر لبنان، يعتبر عنصر القوة الوحيد في لبنان، ولذا تريد السعودية ان تنزع هذه القوة من لبنان، وشددوا على ان الشعب اللبناني متشبث بحكومة ميقاتي وكذلك وزيرها الاعلامي جورج قرداحي فهو باق.

من جانبهم، يرى محللون، ان الامريكان وعدد من الدول الاوروبية ليست لديهم مصلحة اليوم باسقاط حكومة ميقاتي، حيث يعتبرون بانهم جزء اساسي بولادتها، وكانت هناك موافقة عليها ان كان من الادارة الامريكية او من حلفائها.

واوضحوا، ان السعودية تلعب شبه منفردة بقرارات وهجمتها الاعلامية على لبنان يشير ان هناك تناقضات لما تقدمه الولايات المتحدة الامريكية من تنازلات لغاية في نفس يعقوب لابقاء حكومة ميقاتي، وبين العصي التي تضعها السعودية في عجلة الحكومة اللبنانية، وغايتها ضرب حزب الله.

على خط آخر، اكد نشطاء في حزب العمال البريطاني، انه لا يمكن لوم السعودية وشعبها في قراراتها التعفسية، لكن يقع اللوم كله على ولي العهد محمد بن سلمان، فمنذ قدومه الى السلطة لم تنجح السعودية تحت قيادته في الوصول الى اي هدف من الاهداف سواء كان في سوريا او في اليمن وغيرها، وشددوا على ان هناك تناقضاً غريباً في شخصية بن سلمان ولا يمكن لاي انسان ان يحلل تصرفاته التي تضر بالمصالح السعودية على الامد البعيد والقصير.

واوضحوا، انه من المخزي ان السعودية وحلفائها يسعون الى اسقاط حكومات في المنطقة ويعاملون لبنان بهذه الطريقة بمجرد ان بن سلمان لا يرغب فيما قاله شخص ما.

ما رأيكم..

لماذا تواصل السعودية هجمتها على لبنان وابتزاز دولته وشعبه؟

ماذا بجعبة الرياض بعد فشل هدفها بإقالة قرداحي ومعه الحكومة؟

هل تراهن على ضرب السلم الأهلي، إعتماداً على ادواتها المحليين؟

وما خيارات اللبنانيين وقواهم الحية لمواجهة ما تضمره السعودية لبلادهم