ذباب السعودية الالكتروني يهاجم كافة اللبنانيين

العالم - نبض السوشيال

تلفزيون الشرق الأوسط (MBC)‏ هي شركة تلفزة عربية سعودية يمتلكها رجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم، حيث تسعى السلطات السعودية وذبابها الالكتروني للسعي لاخراج مديرها علي معين جابر من المملكة ومعه كافة اللبنانيين المشكوك اساسا في ولاؤهم لهذه الدولة العبثية.

الهجمة السعودية على لبنان مستمرة من دون تحقيق هدفها بدفع وزير الاعلام جورج قرداحي للاستقالة او الاقالة، فيما تبقى تداعيات قرار الرياض بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع لبنان ثقيلة على الواقعين السياسي والاقتصادي وربما الامني ايضاً.

ان الهجوم لاخراج اللبنانيين من السعودية ليس مطلبا شعبيا انما هو مطلب لئيم تشحذ له السلطات الحاكمة وتهيئ المادة الاعلامية لتسقيط علي جابر وامثاله الكثير ممن خدموا هذه المملكة لسنوات طوال وضحوا بالغالي والنفيس من اجل تقويم الآلة الاعلامية واعدادها وتهذيبها في مخاطبة عامة الناس من خلال الاذاعة والتلفزيون، حيث بنت السعودية اللئيمة ضغوطها على لبنان اثر الخطاب القوي الذي وجهه وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي ووصفه الحرب السعودية على اليمن بالعبثية.

من هو علي معين جابر؟

وُلد السيد علي معين جابر في لبنان في 5 آب/ أغسطس 1961. حصل شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت عام 1984 قبل أن يحصل على درجة الماجستير في الاتصالات العامة من جامعة سيراكيوز في الولايات المتحدة عام 1986. كما حصل درجة الدكتوراه في الممارسات الإدارية من جامعة كامبريدج.

ولدى عودته إلى بيروت، انضم إلى كلية الفنون الجميلة في كلية بيروت الجامعية. وهناك، ساعد على إنشاء إدارة الإذاعة الخاصة بها، ولمدة ثماني سنوات، قام بتدريس عدة دوراتٍ في الإنتاج التلفزيوني.

وفي الوقت نفسه، عمل كصحفي ٍخلال الحرب في لبنان والعراق بين عامي 1987 و1999، كما وعمل كمراسل في صحيفة (New York Time) و (The Times of London) بين عامي 1989 و1994، وكرئيس مراسلي لبنان وسوريا في وكالة الصحافة الألمانية (GPA) في الفترة من 1987 إلى 1999. وخلال الحرب الأهلية في لبنان، عمل علي كمتطوع في الصليب الأحمر. كما أنه متطوع منذ سنوات عديدة مع الجمعية اللبنانية للأطفال المعاقين ذهنيًا، وهو حاليا سفيرٌ لجمعية سند في لبنان.

إنجازاته

في عام 1992، اتصل به رئيس الوزراء اللبناني آنذاك رفيق الحريري، وطلب منه إنشاء محطةٍ تلفزيونيةٍ عربيةٍ خاصة. وبالفعل، أسس علي وأدار ما أصبح لاحقًا تلفزيون المستقبل Future TV حتى عام 2003. وأثناء ذلك، بدأ وأدار قناة شقيقة لقناة المستقبل موجهة نحو الشباب هي تلفزيون زين Zen TV، حيث أدارها لمدة خمس سنوات. وفي عام 2004، استقبله محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وجعله مستشارًا لرئاسة شركة دبي للإعلام (DMI).

وبعد عامين، نجح علي في إعادة هيكلة العلامات التجارية ومحتوياتها الموجودة على الهواء، فضلاً عن إعادة تنظيم الهيكل الإداري للشركة، وبعد ذلك، عُين علي كمدير تحرير شركة دبي للإعلام، وذلك بعد أن نجح في بناء وإعادة هيكلة وإدارة سبع قنوات للشركة: Dubai TV، Dubai One، Sama Dubai، Dubai Sports One، Dubai Sports Two، Dubai Racing، Noor Dubai.

في عام 2008، أوعز محمد بن راشد آل مكتوم إلى علي بإنشاء مدرسة اتصالات في الجامعة الأمريكية في دبي. وفي تموز/ يوليو من نفس العام، تم تعيين علي كعميدٍ لكلية محمد بن راشد للاتصالات (MBRSC)، وفي ذلك العام، تخرج منها خمسون طالبًا وطالبةً يحملون شهاداتٍ في الصحافة ورواية القصص الرقمية.

وعمل علي بشكل وثيق مع نائب رئيس دولة الامارات وحاكم إمارة دبي محمد بن راشد آل مكتوم، ومع أعضاء مجلس إدارة مؤسسة دبي للإعلام ورئيس المنظمات الحكومية في دبي، وبالتالي فقد زادت مسؤولياته بشكلٍ واسع ونمت لتشمل تطوير وسائل الإعلام في دولة الإمارات العربية المتحدة.

في تموز/ يوليو 2011، أصبح علي جابر المدير العام للمجموعة MBC TV، ومازال متقلدًا ذلك المنصب لحد الآن. حيث أنه مسؤولٌ عن 13 قناة MBC تلفزيونية. بما في ذلك MBC MASR التي بدأ بثها في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012. كما يعمل كحكمٍ في برنامج المواهب المشهور Arabs Got Talent.

السعودية الى اين؟

في هذه الاثناء، اعتبر الباحث السياسي وعميد الخارجية في الحزب السوري القومي الاجتماعي رياض عيد، الهجمة السعودية على وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي، بانها تعود لتهور ورعونة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قائلا في حديث لقناة العالم الاخبارية: ان هجمة الاعلام السعودي ضد الوزير قرداحي غير مبررة، فهو لم يخطئ بتسمية الحرب على اليمن بالعبثية، بل انه ألطف تفسير لحرب اليمن.

واوضح عيد، ان الكثير من الوزراء قبل الوزير قرداحي قد تكلموا عن الحرب اليمنية العبثية التي يجب ان تتوقف، لكن مع الاسف فان السعودية الان اثارتها لانها تعيش مآزق عدة باليمن والحوار مع ايران المرتقب، وازمات كبرى في علاقاتها مع لبنان وسوريا ودول المنطقة بعد ان فشلت خياراتها، لافتاً الى ان السعودية تعيش ازمة كبرى ايضاً في موضوع التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، وكذلك ازمة تصريحات مسؤول جهاز الامن السابق سعد الجبري الذي وضع بن سلمان تحت المجهر الدولي، بانه لم يكن يكتفي ب قتل الصحفي خاشقجي بل حاول قتل عمّه ايضاً.

واضاف عيد، ان هذه الامور تؤكد ان بن سلمان يعيش في ازمات كبيرة خاصة وان محافظة مأرب على وشك السقوط، ولم تستطع السعودية ولا الولايات المتحدة الامريكية ان تمارس الضغط على انصار الله لوقف حرب اليمن، مشيراً الى ان هذه الازمات قد ادت الى تفجير ازمة تصريحات قرداحي، وهي غير مبررة وغير مدروسة.

ونتعرض الان لاهم ما تم نشره من قبل المملكة السعودية الحاقدة على اللبنانيين ومنهم علي جابر وكذل ما غرد به الغربان (الذبابا الالكتروني) السعودي المنحاز اوتوماتيكيا لولاة الامر، حيث قال حساب (د. محمد القويز Dr. M Alquaiz) وكما يبدو انه حساب محايد لم يطعن بعلي جابر انما طالب بعدم التقليل من اهميته

لدينا شخصية إعلامية ناجحة #علي_جابر له رأي يصب في صالحي فلماذا أبحث عن أسباب تدفعه للطرف الآخر أو تقلل من أهمية تغريدته)

كلام الدكتور اعلاه (د. محمد القويز Dr. M Alquaiz) جاء ردا على تغريدة لعلي جابر هاجم فيها مشروع حزب الله في لبنان فيما وصف احد المتداخلين (عبدالله السليمان) وهو من الذباب السعودي وصف تغريدة جابر بانها تقية، ثم غرد قائلا:

هناك مثل شعبي يقول من لدغته الحيًة خاف من الحبل ومن كثر ماشفنا من تبدل مواقفهم صارت الثقة معدومة في ارائهم المتقلبة وايضاً واضح ان سياسة الاحتواء اثبتت فشلها مرة بعد مرة،، تحياتي

الذبابة الالكترونية (عبد الله المناع) غرد محرضا وبالقلم العريض على اخراج جميع اللبنانيين وكذا الشيعة من المملكة العربية السعودية قائلا:

#طرد_شيعة_حزباله_من_MBC اهم واحد #على_جابر

غرد الناشط العراقي (313 سيف العراقي ابو ذر العماري) معبرا عن رايه قائلا:

#مع_جورج_قرداحي_ضد_الترهيب السعودية المسعورة تشن حملة على لبنان اعلاميا وسياسيا وحصار اقتصادي امس جورج قرداح واليوم مدير محموعة ام بي سي #علي_جابر نعم على جابر مع حركة امل اليس كل مذيعي فضائياتكم من العربية والحدث وغيرها هم لبنانيون

ونختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة المغرد اللبناني (جهاد) الذي استهزأ بالسلطات السعودية وبذبابها الالكتروني قائلا:

انا اعتقد انهم لا يستطيعون التخلي عنه لو كان مع حزب الله لا يجرأ احد ان يطال الحج #على_جابر