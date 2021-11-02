قرداحي: لستُ متمسكا بمنصب وانما القضية تحولت الى كرامة

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وتابع "كل الموضوع قيد الدرس وأنا بانتظار عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قمة غلاسكو لوضع جميع الأوراق على الطاولة والخروج بعدها بقرار متفق عليه بيني وبينه، وبالتالي عندما يعود رئيس الحكومة الذي قد يكون لديه معطيات جديدة بعد اللقاءات التي يعقدها، وأردف "بقعد أنا وياه ونتخذ القرار بضوء المعطيات التي قد تكون تكونت لديه".

وعن توقيت استقالته، أجاب: "خلينا ننتظر عودة رئيس الحكومة بدنا نقعد ونحكي وبعدا لكل حادث حديث".

وعن كل الاتهامات التي طالته علق وزير الاعلام، بالقول : "عملت بعرق جبيني، ونجاحي كان بسبب عملي وتعبي"