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قرداحي: لستُ متمسكا بمنصب وانما القضية تحولت الى كرامة

قرداحي: لستُ متمسكا بمنصب وانما القضية تحولت الى كرامة
الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

قال وزير الإعلام جورج قرداحي لصحيفة "الديار" إنه يدرك تماما ويشعر بـ"معاناة اللبنانيين في الخارج وخوفهم من أي إجراء قد يطالهم ، لكن المسألة تحوّلت الى مسألة كرامة وطنية"، مضيفًا "لستُ متمسّكًا لا بمنصب ولا بوظيفة، لكن المسألة تعدّت ذلك الى الكرامات".

العالم - لبنان

وتابع "كل الموضوع قيد الدرس وأنا بانتظار عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من قمة غلاسكو لوضع جميع الأوراق على الطاولة والخروج بعدها بقرار متفق عليه بيني وبينه، وبالتالي عندما يعود رئيس الحكومة الذي قد يكون لديه معطيات جديدة بعد اللقاءات التي يعقدها، وأردف "بقعد أنا وياه ونتخذ القرار بضوء المعطيات التي قد تكون تكونت لديه".

وعن توقيت استقالته، أجاب: "خلينا ننتظر عودة رئيس الحكومة بدنا نقعد ونحكي وبعدا لكل حادث حديث".

وعن كل الاتهامات التي طالته علق وزير الاعلام، بالقول : "عملت بعرق جبيني، ونجاحي كان بسبب عملي وتعبي"

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