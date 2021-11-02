انفجاران وإطلاق نار قرب مستشفى عسكري في كابول

العالم - افغانستان

واشار مراسل العالم الی وقوع انفجارين أمام مستشفى سردار داود خان المحاذي للحي الدبلوماسي وسط العاصمة الافغانية كابول سبق اطلاق الرصاص المتقطع.

كما اشار مراسل العالم الى اطلاق رصاص متقطع بالقرب من الحي الدبلوماسي وسط العاصمة الأفغانية كابول.

وقال مراسل العالم ان المتحدث باسم وزارة الداخلية الافغانية يؤكد وقوع ضحايا بين قتيل وجريح جراء الأنفجار قرب المستشفى العسكري في كابول.

وأعلن المتحدث باسم داخلية حكومة "طالبان، قاري سعيد خوستي، أن قنبلة انفجرت عند مدخل مستشفى في الحي العاشر في كابول". وأضاف "تسبب الانفجار في سقوط ضحايا سيتم نشر تفاصيلها في وقت لاحق".

في السياق أيضا، نقلت وكالة "رويترز" عن حساب جماعة إغاثة إيطالية في الطوارئ على موقع "تويتر" إعلانها عن إصابة تسعة في هجوم كابل ونقلهم لمستشفى تديره الجماعة.

من جهته، أعلن مسؤول أمني بطالبان مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة 34 في الإنفجار.