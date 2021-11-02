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سبب تخوّف الكيان الإسرائيلي من سيناريو المواجهة مع حزب الله

الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

أكد بسام أبو عكر الخبير في الشؤون الإسرائيلية، ان الكيان الإسرائيلي يحاول بكل إمكانياته خلق جبهات داخلية وثانوية للمقاومة سواء في فلسطين أو لبنان أو حتى لرأس المحور"إيران"، ولكن البوصلة دائما باتجاه هذا العدو، لأنه مركز وعنوان الخطر الحقيقي على المنطقة.

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" البوصلة"، أشار بسام أبو عكر الى أن كل محاولات الكيان الصهيوني لخلق جبهات داخلية كما حدث في عين الرمانة بالطيونة في العاصمة اللبنانية، حيث حاول جر لبنان الى حرب أهلية شبيهة بالحرب الأهلية التي جرت في لبنان عام 1975، ولكن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل لان المواجهة الحقيقية لهذه المقاومة هي في قوات المقاومة وإمكانياتها واستعداداتها وجهوزيتها هي موجهة الى عنوان واحد فقط .

وأشار أبو عكر الى أن"إسرائيل" تعلم ان المسألة هي مسالة وقت وأن المواجهة واقعة لا محالة مع محور المقاومة كون "اسرائيل"، هي استعمار واحتلال وتحاول بشكل متسارع خلق وقائع كبيرة سواء في داخل فلسطين على الارض في الهجوم على كل ما يمتلكه الإنسان الفلسطيني على الارض.

وكان قد بدأ جيش كيان الاحتلال الإسرائيلي، مناورات واسعة في المنطقة الشمالية من الاراضي المحتلة على امتداد الحدود مع لبنان، وذلك بهدف فحص كفاءة وجاهزية قوات الاحتياط، في حال اندلاع مواجهة عسكرية على الحدود، ويعترف الكيان الصهيوني عبر هذه المناورات وغيرها بتخوفه الكبير والواسع حزب الله، خصوصا بعد امتلاك الحزب لصواريخ نوعية ودقيقة تستطيع ان تصل الى اكثر المناطق حساسية لدى كيان الاحتلال، واعترافه ايضا بامكانية دخول الحزب الى مستوطنات الشمال وهو ما يثير رعب قادة الاحتلال من تلك السيناريوهات.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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