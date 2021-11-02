شاهد.. مراسل العالم يكشف تفاصيل انفجارين هزا كابول

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وقال الزميل محمد مجتبى في حوار مباشر ان الانفجارين وقعا في قرب الحي الدبلوماسي في كابل،واضاف ان الانفجار الاول وقع على بوابة مستشفى سردار محمد خان العسكري الموجود وسط العاصمة الافغانية كابول.

وتابع: ان الانفجار الاول كان عبارة دراجة نارية يقودها انتحاري وفجر نفسه على بوابة المستشفى العسكري، و الانفجار الثاني تلى الانفجار الاول بعشرة دقائق، واطلاق النار مازال مستمر.

واشار مراسلنا الى ان عملية التصفية التي تقوبها القوات الخاصة بحركة طالبان داخل المستشفى العسكري مازالت مستمرة.

وقال مراسل العام ان المراقبون في افغانستان وبعض من قيادات حركة طالبان يوجهون اصابع الاتهام نحو داعش الارهابي بالقيام بهذا العمل الارهابي.

هذا وقد افادت مصادر إعلامية أن انفجارا قويا وقع بالقرب من مستشفى "سردار محمد داود خان" العسكري وسط العاصمة أعقبه اطلاق نار، واضافت المصادر أنه وبعد مرور دقائق على الانفجار سمع دوي انفجار ثان في المنطقة نفسها. وقالت وزارة الداخلية الافغانية إن الانفجار الاول وقع عند مدخل المستشفى فيما وقع الانفجار الاخر قرب المستشفى وقد تسببا بمقتل وإصابة العشرات.

ويعود آخر هجوم في العاصمة الأفغانية إلى 3 تشرين الأول/أكتوبر حين قتل خمسة أشخاص على الأقل في انفجار قرب مسجد إيد غاه في كابول في هجوم تبناه تنظيم " داعش" الارهابي.

وكان مستشفى ساردار محمد داود خان وهو أكبر مستشفى عسكري في البلاد قد تعرض لهجوم في آذار/مارس 2017 شنه مسلحون كان يرتدون ملابس طبية، في عملية تبناها أيضا تنظيم "داعش" الارهابي وأوقعت نحوا مئة قتيل.