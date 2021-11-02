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شاهد..جرح فلسطين مازال ينزف والعرب تطبع

الثلاثاء ٠٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

شقت مبادرة كوشان بلدي طريقها نحو حلم العودة بسواعد مجموعة شباب قرروا أن يبقوها على القيد الحياة فجابو مخيمات اللاجئين في قطاع غزة لتوثيق الأوراق الثبوتية وصكوك ملكية الأراضي الفلسطينية التي هجروا منها عام ١٩٤٨.

العالم - مراسلون

تزامن انطلاق هذه المبادرة مع وعد بلفور المشؤوم الذي أهدت بموجبه بريطانيا الأرض الفلسطينية للاحتلال ولهذا انطلقت فعاليات شعبية وفصائلية في قطاع غزة البداية كانت من أمام الأمم المتحدة ثم مؤتمرا علميا لتأكيد الحق الفلسطيني وانتهت بمسيرة شعبية انطلقت شمال قطاع غزة.

الفلسطينيون أكدوا على أنهم لن يتوقفوا عن مواجهة مشروع بلفور مهما اشتدت المؤامرات بل ان معركتهم ستظل مفتوحة حتى التحرير.

بعد مرور 104 عام على وعد بلفور مازال جرحاً غابراً في الجسد الفلسطيني، وزاد اتساعاً مع موجات التطبيع العربية مع الإحتلال، ولهذا لم يبقى اما الفلسطينيين سوى مقاومتهم التي وعدتهم بأن تغلق ذاك الجرح يوماً.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق.....

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