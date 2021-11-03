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مسلحون موالون لتركيا يداهمون بلدة سلوك بريف تل أبيض

مسلحون موالون لتركيا يداهمون بلدة سلوك بريف تل أبيض
الأربعاء ٠٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

داهمت مجموعة من المخابرات التركية ومسلحي ما يسمى "الجيش الحر" الموالي لتركيا بلدة سلوك في ريف مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

العالم-سوريا

وبحسب تنسيقيات المسلحين، فقد تمت المداهمة ليلة أمس، بغية اعتقال شخص يدعى "احمد الزعال" حيث دارت اشتباكات بين الطرفين استخدم فيها قذائف وأسلحة رشاشة دون معرفة نتائج المداهمة حتى هذه اللحظة.

يذكر أنه تم تسريب فيديوهات وصوتيات لخلية تعمل لصالح "قسد" و"التحالف الدولي" تنفذ عمليات اغتيال في منطقة "نبع السلام" شمال سوريا بحق شخصيات تتبع لمسؤولي فصائل "الجيش الحر" الموالي تركيا حيث تم مداهمة منزل أعضاء هذه الخلية.

هذا واستنفرت "قسد" ليلة أمس في مدينة الرقة بعد ورود أنباء عن هروب مجموعة من المعتقلين من سجن الأحداث شمال المدينة.

في سياق آخر، انفجر مستودع للذخيرة تابع لــ "قسد" في محيط مدينة المالكية بريف الحسكة الشمالي الشرقي، يرجح انه جراء قصف جوي من قبل طائرة مسيرة تركية.

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