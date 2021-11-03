الخارجية السورية تنعي سفير الفن الأصيل صباح فخري

العالم - سوريا

وجاء في بيان للخارجية: “ببالغ الحزن والأسى تنعي وزارة الخارجية والمغتربين قامة سورية استثنائية وسفير الفن السوري الأصيل إلى العالم الفنان الكبير الأستاذ صباح فخري”.

وأضاف البيان: “لقد غدا الراحل الكبير بأعماله الفنية على مدى أكثر من نصف قرن علامة فارقة ورمزا للأصالة في عالم الفن والموسيقى على مستوى العالم فكان أيقونة سورية ترمز إلى حالة الإبداع والإرث الثقافي والفني في سوريا التي شدا لها الراحل الكبير أجمل الأغاني الوطنية عربون حب وتجذر وانتماء للوطن المقدس سوريا”.

واختتمت الخارجية بيانها بالقول: “رحم الله الأستاذ صباح فخري الذي سيرحل عنا جسداً ولكنه سيبقى بيننا أبداً بروائعه الخالدة وهكذا هو حال الكبار فهم يرحلون ولكنهم يبقون أكثر حضورا في غيابهم”.

وأعلنت نقابة الفنانيين بسوريا عن تشييع جثمان الراحل من مشفى الشامي في دمشق، صباح غد الخميس عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي مرورا بساحة الأمويين وصولا إلى جسر الثورة باتجاه مدينة حلب، وسيتقبله أهل "الشهباء" وبعد أداء صلاة الجنازة عليه في جامع عبد الله بن عباس، عصر الخميس، ليوارى الثرى بـ"المقبرة الحديثة" بحلب.