بالوثيقة.. الصدر يعين لجنة جديدة لسرايا السلام في سامراء

العالم - العراق

ووفقا لوثيقة موقعة من السيد الصدر، جاء فيها "بسمه تعالى، يعين كل من الأخوة علي شرهان ونضير الزيدي وحيدر السعيدي لجنة مشرفة على تصحيح مسار السرايا في سامراء المقدسة والعمل على تنظيم الامور الشرعية والعقائدية والاخلاقية والجهادية والعسكرية والأمنية والاستخبارية، وكل الاختصاصات الاخرىٰ مع كامل الصلاحية الممنوحة منا على أن يراعوا في ذلك الاحتياط فإنه سبيل النجاة، وأن يرجعوا الينا في مهام امورهم في المدة الممنوحة لهم في تطبيق ذلك الامر".

وتابع: "على أن يكونوا بدل الهيئة الجهادية العليا التي تعتبر من الان معزولة بأمرنا ويحول الأخ ابو ياسر مستشاراً جهاديا لنا فقط".