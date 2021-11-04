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بكين تطالب الاتحاد الاوربي بتصحيح اخطائه وإلا...

بكين تطالب الاتحاد الاوربي بتصحيح اخطائه وإلا...
الخميس ٠٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٣٥ بتوقيت غرينتش

حذرت وزارة الخارجية الصينية، الاتحاد الأوروبي من إلحاق الضرر بالعلاقات الصينية الأوروبية عن طريق إرسال "إشارات خاطئة" إلى تايوان.

العالم - اسيا والباسفيك

جاءت تصريحات الخارجية بعد أن التقى وفد من برلمان الاتحاد الأوروبي برئيسة تايوان تساي إنغ ون في تايوان، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وصرح المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين في إفادة إعلامية دورية بأنه يتعين على الجانب الأوروبي تصحيح أخطائه في أقرب وقت، وإلا ستؤثر بشكل مباشر على العلاقة بين الطرفين.

وقال أول وفد رسمي للبرلمان الأوروبي إلى تايوان، اليوم الخميس، إن الجزيرة المعزولة دبلوماسيا ليست وحدها، ودعا إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة لتعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتايوان، في الوقت الذي تواجه فيه تايبه ضغطا متناميا من بكين.

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