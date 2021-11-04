أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 04 نوفمبر 2021

ايران ..

هزيمة أمريكا في بحر عمان مقابل الموقف البطولي لبحرية حرس الثورة الإسلامية

جوان ..

صفعة قوية أخرى لأمريكا.. البنتاغون يعترف بعجز البحرية الأمريكية ببحر عمان مقابل بحرية الحرس

جمهوري اسلامي ..

سبع وعشرون مؤسسة وجمعية مدنية أمريكية تدعو بايدن للعودة للإتفاق النووي وإلغاء الحظر

اطلاعات ..

وزير الخارجية اللبناني يؤكد أن على السعودية أن تدرك أنه لا يمكن حذف حزب الله

آفتاب يزد ..

هدف السعودية من وراء سيناريو إستهداف الوزير قرداحي إسقاط حكومة ميقاتي

ابتكار ..

عدوان صاروخي صهيوني على مناطق في ريف دمشق يلحق خسائر مادية

آرمان ملي ..

فشل أمريكا في عملية قرصنة بحرية لسرقة شحنة نفطية إيرانية

كيهان ..

إذلال الأسطول الأمريكي في عمليات حازمة لحرية حرس الثورة الإسلامية في بحر عمان

حمايت ..

عضو في اللجنة المركزية لحزب الله .. لبنان لن يستسلم مقابل التهديدات السعودية

سياست روز..

محافل إعلامية بفلسطين المحتلة تتحدث عن هلع أمريكا والكيان الصهيوني من قدرة سلاح المسيرات الإيراني

رسالت ..

إسماعيل هنية يؤكد أن "سيف القدس " لن يعود إلى غمده إلا بعد تحرير كل التراب الفلسطيني

مردم سالاري ..

جمعيات مدنية أمريكية تؤكد ضرورة عودة أمريكا للإتفاق النووي وإلغاء الحظر المفروض على إيران

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الخميس

sdآفتاب يزد ..

صحيفة آفتاب يزد كتبت في مقالها، سرقة أمريكية فاشلة، .. نجحت القوات البحرية لحرس الثورة الاسلامية في افشال عملية قرصنة امريكية استهدفت سرقة شحنة نفط ايرانية في بحر عمان.

إن القوات الأمريكية إحتجزت ناقلة تحمل نفطا إيرانيا ببحر عمان وقامت بنقله لناقلة ثانية للتعتيم على سرقتها هذه الا ان بحرية الحرس سارعت لدخول الميدان بالقيام بعملية انزال جوى على سطح الناقلة الثانية نفسها التي تم نقل شحنة النفط الايرانية اليها. واستطاعت بحرية الحرس السيطرة على هذه الناقلة وتوجيهها نحو المياه الاقليمية الايرانية وسط انظار قطع الاسطول الامريكي التي لم تجرؤ على التدخل في بداية الامر.

والذي حدث بعدها هو تحرك مدمرات وطائرات هيليكوبتر امريكية لملاحقة هذه الناقلة الا ان بحرية الحرس تصدت بشجاعة وحزم لهذه المحاولة الامريكية الامر الذي اجبر تلك المدمرات على التراجع.

ان ما حدث لم يفضح محاولة سرقة امريكية لنفط ايراني فحسب بل جسد ايضا فشلا امريكيا ذريعا مقابل حرس الثورة .

جوان ..

صحيفة جوان سلطت الضوء بدورها عما حدث في بحر عمان في هذا السياق وكتبت في تقرير لها يتحدث عن، إعتراف البنتاغون بالفشل مقابل حرس الثورة،.. ما حدث في بحر عمان مؤخرا هو مواجهة مباشرة بين بحرية الحرس والقوات الامريكية.

إن البنتاغون إضطر للإعتراف بالعجز بعد نشر إيران تفاصيل مصورة عن افشال عملية قرصنة أمريكية لشحنة نفط إيرانية ونقلت صحف امريكية عن مسؤول في البنتاغون اعترافه بأن بحرية حرس الثورة استطاعت السيطرة على ناقلة نفط في بحر عمان وسط انظار قطع الاسطول الامريكي التي وقفت موقف المتفرج بعد تحذيرات ايرانية شديدة.

وبالطبع لم يكشف هذا المسؤول عن خفايا القضية ولم يشر الى ان بحرية الحرس استعادت بذلك في الواقع هذه الشحنة النفطية التي سبق ان سرقتها القوات الامريكية بعملية قرصنة مفضوحة .

سياست روز ..

في الشأن الافغاني كتبت صحيفة سياست روز في مقالها، مفهوم الحكومة الواسعة،.. يطالب المجتمع الدولي بتشكيل حكومة واسعة في افغانستان كافضل خيار لاعادة الامن والاستقرار بشكل دائم الى ربوعها بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة.

لكن هناك تساؤلات مطروحة بشأن المقصود بالحكومة الواسعة ومعنى ومفهوم هذا الاصطلاح , وهنا لابد من القول .. هناك مفهوم للحكومة الواسعة بمعنى محاصصة عرقية في تقسيم السلطة ومفهوم أخر بمعنى إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية شاملة مفهوم المحاصصة يتجسد في تشكيل الحكومة ببلد مثل لبنان وبلدان عديدة اخرى , والمفهوم الاخر للحكومة الواسعة يتمثل بايران التي تشهد انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية بمشاركة كل فئات الشعب الايراني .

ان قوى غربية تطالب بتشكيل حكومة واسعة بافغانستان على اساس مفوم المحاصصة العرقية الا ان ايران وبلدان جوار افغاني اخرى ترى ان تشكيل حكومة واسعة بافغانستان على اساس المفوم الاخر اي اجراء انتخابات حرة وشاملة هو الافضل في ظل خصوصيات افغانستان وظروفها الخاصة.

عصر ايرانيان ..

صحيفة عصر ايرانيان كتبت في افتتاحيتها، القوى الغربية تحاول إقتطاع تنازلات من إيران،.. البيان الاخير الصادر عن امريكا والترويكا الاوروبية بشأن تطور البرنامج النووي الايراني يعطي فكرة واضحة عن استخدام القوى الغربية اساليب ابتزازية صارخة ومفضوحة للحصول على تنازلات ما من ايران على صعيد مفاوضات احياء الاتفاق النووي.

إن أمريكا والترويكا الأوروبية تحاولان عبر هذه المواقف العدائية إضعاف موقف إيران عشية إستئناف مفاوضات فيينا والحقيقة هي انه من الاجدر بواشنطن وحليفاتها الاوروبيات وضع حد لمثل هذه الاساليب التي عفى عنها الزمن و ثبت عقمها وعدم جدواها في التعامل مع ايران .

ان تحقيق هدف احياء الاتفاق النووي مرهون بالكامل بالغاء امريكا للحظر الذي تفرضه على ايران وبتقديم ضمانات قانونية بعدم تكرار مهزلة الانسحاب من عضوية هذا الاتفاق .

وطن امروز ..

صحيفة وطن امروز كتبت في افتتاحيتها، حركة طالبان تقف على الحد،.. يقترب شهر عسل حركة طالبان في السلطة بكابول من نهايته, فهذه الحركة ستجد نفسها تقف بمواجهة مفترق طريق جدي.

قد تختار حركة طالبان الإبقاء على إمارتها وعلى حكومتها الأحادية ومثل هذا الخيار سيحرمها من الشرعية الدولية، وبالتالي من الحصول على اية معونات دولية ضرورية لتحسين الاوضاع الاقتصادية كما قد يفجر خيار الامارة تداعيات عرقية وحتى مذهبية تجعل من الصعب التكهن بالمسار الذي ستاخذه الاحداث بافغانستان .

ولكن قد تختار طالبان تشكيل حكومة واسعة وتخرج عن دائرة الامارة الاسلامية املا في الحصول على الشرعية والمعونات ولتفادي اية تبعات وتعقيدات قومية وعرقية , الا ان هذا الخيار يحمل رغم امتيازاته ومكاسبه تهديدا داخليا لحركة طالبان اذ قد يؤدي لانشقاقات وشروخ في الحركة . ومن هنا نقول ان شهر عسل طالبان في السلطة يقترب من نهايته.

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في تقرير لها يتحدث عن، نفق بتونس ينتهي بمنزل السفير الفرنسي،.. ازاحت محافل اعلامية تونسية الستار عن عثور قوى الامن على نفق سري بطول ثلاثمائة متر في منطقة ساحلية يصل الى محل اقامة السفير الفرنسي بالعاصمة التونسية .

المحافل الإعلامية التونسية لم تستبعد أن يكون هدف الذين يقفون وراء حفر هذا النفق إغتيال السفير الفرنسي وليس السرقة، وترى هذا المحافل ان هذا النفق الذي تم حفره مؤخرا من داخل احد المنازل الساحلية قد يرتبط باجواء الغضب الداخلي من سياسات ومواقف فرنسا ازاء الاحداث التي تشهدها تونس.