بيان هيئة الحشد الشعبي حول احداث المنطقة الخضراء

العالم - العراق

كما دعت الهيئة المتظاهرين السلميين للإلتزام بسلمية تظاهراتهم لضمان حقوقهم، والقوات الأمنية المختصة للألتزام بالمهنية والابتعاد عن العنف ومحاسبة المسؤولين عن أحداث اليوم.

وأكدت هيئة الحشد الشعبي بأنها رغم مساندتها لحقوق الشعب بالتعبير عن مطالبهم بشكل سلمي وحضاري، إلا أنها غير معنية بأي شكل من الأشكال بأي تجاذب سياسي معين وترفض أي محاولات من بعض الاحزاب السياسية لزج اسم الحشد في صراعاتها السياسية، وأن الهيئة ستبقى -كما عهدها العراقيون- المؤسسة الأمنية الضامنة لأمن وسيادة العراق وشعبه ونظامهم الديمقراطي أمام كل التحديات والأخطار.