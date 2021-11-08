توتر علاقات الجزائر بالمغرب.. قوات المعارضة الاثيوبية على تخوم أديس أبابا

العالم - بانوراما

وياتي ذلك بعد الكشفِ عن أنّ الجزائر نشرتْ مِنَصاتٍ صاروخية عند الحدود بعد مقتلِ ثلاثةٍ من مواطنيها بقصفٍ مغربي. وتوترت العلاقاتُ بين الجارَين بعد تطبيعِ المغرب علاقاتِه مع الكيانِ الاسرائيلي قبلَ نحوِ عام.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تتواصلُ المعاركُ شمالَ اثيوبيا بين جبهةِ تحرير تيغراي المتمردة والجيش الاثيوبي، في وقتٍ حققت فيه الجماعاتُ المسلحة تقدماً ميدانياً على عدةِ جبهات.

ويسودُ الخوفُ والترقب في العاصمة اديس ابابا على وقْعِ تصريحاتِ المتمردين الذين هدّدوا بمواصلةِ زحفِهم باتجاهِ العاصمة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.