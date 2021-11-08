هدف جامعة الدول العربية التوصل إلى مخرج من الأزمة اللبنانية - السعودية

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وأشار زكي، إلى أن المصلحة اللبنانية والخليجية، هي هدف جامعة الدول العربية وسبيلنا للتوصل إلى مخرج لهذا الوضع.

وأكد أن الحوار مع الرئيس عون كان صريحاً كالعادة، ولفت إلى أنه "سيلتقي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وبنهاية اليوم سيكون هناك شكلاً عامّاً للمسار الذي سنسير فيه وانشاء الله تكون الأمور إيجابية.

وكشف زكي، إلى أنه إذا احتاج الأمر زيارة إلى السعودية، فإنه سيقوم بذلك.

وختم قائلاً: يجب أن نشعر أن هناك حلحلة في الأزمة حتى ننتقل إلى المرحلة المبقلة من الحل.

ووصل زكي اليوم الاثنين الى بيروت و سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري و رئيس الوزراء نجيب ميقاتي و وزير الخارجية عبدالله بوحبيب.