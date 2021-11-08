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المتحدث باسم القضاء الايراني: 324 ملفا أسفرت عن اصدار أحكام ضد الادارة الاميركية

المتحدث باسم القضاء الايراني: 324 ملفا أسفرت عن اصدار أحكام ضد الادارة الاميركية
الإثنين ٠٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الاثنين، أن 324 ملفا لدى المحكمة العامة بعدلية طهران أسفرت حتى الآن عن إصدار أحكام ضد الادارة الاميركية، وتبلغ قيمة مجموع الاحكام في هذه الملفات اكثر من 2000 تريليون تومان.

العالم - ايران

وفي تصريحه للمراسلين، وردا على سؤال حول آخر المستجدات بشأن الملفات المرتبطة بالشكاوى ضد الادارة الاميركية، قال ذبيح الله خدائيان: من المؤسف ان الادارة الاميركية ورؤسائها الخبثاء، أوردوا خسائر جسيمة من الناحيتين المعنوية والمادية ضد رعايا ايران والايرانيين.

وأضاف: ان الاميركان ومن خلال أعمال من قبيل هجوم طبس، ودعم الانقلابات، ومساندة العمليات الارهابية والمسلحة ضد الشعب الايراني، وتزويد نظام البعث الصدامي بالاسلحة الكيمياوية وعشرات الجرائم والمجازر الاخرى، أوردوا خسائر كبيرة بشعبنا، وبناء عليه ومن الناحية الحقوقية تم تقديم شكاوى عديدة ضد الادارة الاميركية الى المحكمة العامة بعدلية طهران.

وصرح خدائيان: حتى الآن أسفر 324 ملفا حول الشكاوى ضد الادارة الاميركية بالمحكمة العامة بعدلية طهران عن اصدار احكام، ويبلغ مجموع قيمة الاحكام في هذه الملفات اكثر من 2000 تريليون تومان، وقد تم ابلاغ الاميركان بموضوع الاحكام عبر راعي مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية في اميركا، مببينا ان هذه الاحكام صدرت مع مراعاة القوانين الداخلية والدولية وستدخل حيز التنفيذ.

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