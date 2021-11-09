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وفد رفيع من حكومة أفغانستان المؤقتة يزور باكستان الأربعاء

وفد رفيع من حكومة أفغانستان المؤقتة يزور باكستان الأربعاء
الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت حكومة "طالبان" المؤقتة في أفغانستان أن وفدا رفيع المستوى يرأسه وزير الخارجية أمير خان سيتوجه الأربعاء إلى باكستان في زيارة رسمية.

العالم-افغانستان

وأفاد حساب "الإمارة الإسلامية" على "تويتر" بأن الهدف من الزيارة يتمثل في تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصاد، ومناقشة قضايا الترانزيت واللاجئين والتنقل بين البلدين.

ويضم هذا الوفد، حسب المصدر، وزيري المالية والاقتصاد ومسؤولين آخرين، كما تعد هذه الزيارة الرسمية، الأولى من نوعها لوفد من طالبان منذ إعلانها عن تشكيل حكومتها المؤقتة لتسيير شؤون البلاد في سبتمبر الماضي.

وكانت طالبان قد سيطرت على السلطة في أفغانستان منتصف أغسطس وأطاحت بالحكومة السابقة المدعومة من الولايات المتحدة وتعهدت بتحقيق الاستقرار في البلاد بعد حرب استمرت 20 عاما.

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