شاهد .. ايران تواصل ارسال مساعدات انسانية الى افغانستان

العالم - افغانستان

شحنة من المساعدة الإنسانية هي الثانية عشرة التي تصل إلى العاصمة الأفغانية كابل قادمة من إيران وتأتي ضمن جسر جوي وبري إنساني لمساعدة الشعب الأفغاني في محنته التي يمر بها.

خمسة عشر طناً من المساعدات الغذائية والطبية إلى جانب المساعدات الطبية العاجلة الخاصة بجرحى الأعتداء الإرهابي الذي شنته جماعة داعش الوهابية مؤخراً على المستشفى العسكري في العاصمة كابل وأسفر عن قتل وجرح العشرات من الأفغان.

حملة المساعدات أطلقتها الجمهورية الإسلامية بعد احتجاز الحكومة الأمريكية الأموال الأفغانية مما أدى إلى تردي الأوضاع المعيشية وغلاء أسعار السلع وازدياد معدلات البطالة في البلاد.

وقال حسن مرتضوي مساعد السفير الإيراني في كابل:"المساعدات التي وصلت الى كابل هي استمرار للمساعدات السابقة التي بدات بعد التحولات الأخيرة في افغانستان وهي عبارة عن خمس أطنان من المواد الطبية وعشرة أطنان من المواد الغذائية ، وهذه الشحنة هي مخصصة الى عوائل الضحايا من الشهداء والجرحى خلال الأعتداء الإرهابي الاخير على مستشفى كابل".



إيران أعربت أيضاً عن استعدادها لنقل بعض الجرحى من الحالات الحرجة الى الجمهورية الإسلامية لتلقي العلاج من ضحايا انفجار قندهار وقندوز.

بدوره قال الملا شرف الدين مسلم مسؤول طالبان لاستلام المساعدات الدولية في مطار كابل:"إيران دولة صديقة بالفعل ساعدت وتساعد عوائل ضحايا الإرهاب في أفغانستان.. المساعدات اتت في وقتها المناسب فهناك الكثير من المحتاجين والفقراء في أفغانستان ونحن على أعتاب فصل الشتاء القاسي فلذا هناك الكثير من المحتاجين والمستحقين لهذه المساعدات".



وتشكل المساعدات الإنسانية الإيرانية جزءا من المساعي التي تبذلها إيران في حل أزمة الشعب الأفغاني التي سببته الفوضى التي خلفتها الولايات المتحدة بعد إنسحابها من البلاد.