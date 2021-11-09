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الرئيس الإيراني يوجه باتخاذ إجراءات للوقاية من الهجمات السيبرانية

الرئيس الإيراني يوجه باتخاذ إجراءات للوقاية من الهجمات السيبرانية
الثلاثاء ٠٩ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

وجّه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، باتخاذ إجراءات مناسبة في سياق التنبّؤ والوقاية من الهجمات السيبرانية ضد البلاد.

العالم - إيران

وقال رئيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسته: ينبغي ترسيخ الاستثمارات ووضع الخطط لتأمين الفضاء الافتراضي في إيران.

كما أشار رئيسي إلى التقرير الذي تناوله الاجتماع حول الهجوم السيبراني الأخير على منظومات الوقود الذكية؛ مشيدا بدور وزارة النفط ومنظمة الاذاعة والتلفزيون الوطنية والاجهزة ذات الصلة التي تمكنت من احتواء الوضع وتفويت فرص استغلاله من جانب الاعداء.

واستطرد: ان قيادة الفضاء السيبراني يقتضي تظافر الجهود الجماعية من قبل كافة السلطات والاجهزة الاستخبارية على صعيد البلاد.

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