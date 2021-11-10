شاهد..هل ستنزلق افغانستان نحو حرب اهلية؟

العالم -مراسلون

وكشف مسؤول امني افغاني عن اعتقال 600 داعشي في اطار جهد استخباراتي والقضاء على عشرات الخلايا والمخابئ التابعة للتنظيم بعدة ولايات بينها كابل ننغرهار وهراة وبلخ.



الجهد الامني لمواجهة داعش وأخواتها في افغانستان ترافقه تطمينات سياسية من قادة طالبان يقلل من المخاوف الإقليمية والدولية المتنامية انطلاقاً من قواعدهم بأفغانستان وهو ما تنفيه الحركة مؤكدة بأن الأمور تحت السيطرة.

لكن متابعين للشأن الأفغاني يحذرون من الإفراط في التفاؤل بسيطرة الحكومة الجديدة على الوضع الأمني الهش، بخاصة أن الحركة ماتزال تعمل على بناء قدراتها الامنية بعد انهيار النظام السابق.



وأثار العنف المستجد الذي تشهده أفغانستان هواجس من انزلاق البلاد نحو الفوضى والعودة إلى الحرب الأهلية، بما يخلق ملاذا لجماعات متطرفة لشن هجمات على الدول المجاورة وفي الغرب.

أثارت الاعتداءات الارهابية المتزايدة منذ رحيل الامريكيين، مخاوف من أن تقوض طالبان وعودها بإعادة الأمن إلى أفغانستان، وعلى النحو الذي تستغله الجماعات الارهابية لتهديد المجتمع الدولي وهو ما تسعى طالبان على منع حدوثه.

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