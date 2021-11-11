تفاصيل تعيين البرهان لمجلس سيادة جديد في السودان

العالم - مراسلون

وفي حوار مباشر مع قناة العالم أشار مراسلنا الى انه في المجلس السيادي الآن ليس هنالك جديد سوى إضافة ابو القاسم وهو ناشط سياسي، وكان عضوا في المجلس الوطني السابق في النظام البائد، وكذلك عبد الجبار من الحزب الاتحادي .

وأوضح مراسلنا الى أنه ما حدث الآن قام البرهان بتعطيل بعض البنود في الوثيقة الدستورية حتى يقوم بتعيين أعضاء المجلس السيادي، وهناك ترتيب تحت الطاولة بان النظام البائد له الدور الكبير في هذا السيناريو ، وان الشعب السوداني لن يقبل بهذا التطور الجديد وسيواصل مساره التصعيدي".



ونوه مراسلنا الى أن خطوة البرهان ستؤثر على رصيد القوى العسكرية في البلاد، وموقف الشارع السوداني واضح".



وذكر مراسلنا ببدء الاحتجاجات في عدد من احياء العاصمة السودانية الخرطوم رفضا لتشكيل المجلس السيادي حيث تم اشعال اطارات السيارات في عدد من شوارع الخرطوم رفضًا لتشكيل المجلس السيادي والفريق عبد الفتاح البرهان يؤدي القسم رئيسًا للمجلس السيادي في السودان".

وكان قد أفاد التلفزيون السوداني الحكومي بأن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عين اليوم الخميس مجلس سيادة جديدا.

وتجدد قوى سياسية سودانية رفضها لاستيلاء الجيش على السلطة وتطالب بإطلاق سراح المعتقلين.

وأوضح التلفزيون في بيان أن "الفريق أول عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس سيادة انتقالي جديد" في البلاد.

ووفقا للبيان، فإن البرهان سيكون رئيسا لمجلس السيادة، فيما سيكون محمد حمدان دقلو نائبا له، والكباشي وعقار والعطا بين الأعضاء.

وشمل المكون المدني للمجلس كلا من رجاء نيكولا وأبو القاسم محمد ويوسف محمد وسلمى عبد الجبار وعبد الباقي عبد القادر.

وكان البرهان قد أكد في الأسبوع الماضي التزام القوات المسلحة التام بـ"التحول الديمقراطي وحرصها على حماية مكتسبات الثورة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب".

يذكر أن وزراء "قوى الحرية والتغيير" أصدروا في وقت سابق من اليوم الخميس بيانا جددوا فيه رفضهم لاستيلاء الجيش على السلطة، وطالبوا فيه برفع حالة الطوارئ وإطلاق سراح رئيس الوزراء وجميع المعتقلين السياسيين.

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