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46 إصابة ومعتقلان بمواجهات مع الاحتلال على مدخل البيرة

46 إصابة ومعتقلان بمواجهات مع الاحتلال على مدخل البيرة
الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

أصيب 46 مواطنًا في مواجهات مع قوات الاحتلال يوم الخميس عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، عقب قمع مسيرة انطلقت في الذكرى الـ 17 لرحيل ياسر عرفات.

العالم - فلسطين

وأفادت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها تعاملت مع 26 إصابة بالغاز المسيل للدموع و14 بالرصاص المطاطي، منها إصابة بالصدر نقلت لمستشفى رام الله حسب موقع مركز الفلسطيني للإعلام.

وأضافت أن 6 إصابات سجلت بالسقوط والخلع وغيرها.

ووفق شهود عيان؛ فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع، صوب عشرات الشبان، الذين خرجوا في مسيرة توجهت إلى محيط مستوطنة "بيت إيل" ما أدى إلى وقوع الإصابات.

وعمد جنود الاحتلال إلى محاصرة المتظاهرين ونصب كمائن لهم، واعتقلوا اثنين منهم لم تعرف هويتاهما بعد.

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