السعودية تفتح الباب أمام النساء للالتحاق بقوات الأمن الدبلوماسي

العالم - السعودية

وأفاد قطاع الشؤون العسكرية في وزارة الداخلية بـ"استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف ابتداء من صباح السبت وحتى مساء الخميس عبر منصة (أبشر–توظيف)" الإلكترونية، وفق صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

ولا يعد تقلد العنصر النسائي لرتبة "جندي" الحدث الأول من نوعه في المملكة.

إذ أعلنت وزارة الداخلية، الشهر الماضي، ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للجوازات للنساء على رتبة "جندي".

كما سبق أن أعلنت وزارة الدفاع فتح الباب للتقديم على الوظائف النسائية العسكرية، برتب "جندي أول"، و"عريف"، و"وكيل رقيب" و"رقيب" في أفرعها بالقوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والخدمات الطبية.

وقبل ذلك، انخرطت المرأة السعودية برتب عسكرية في أجهزة الأمن العام، منها "مكافحة المخدرات" و"أقسام السجون"، و"أقسام البحث الجنائي" و"الجمارك"، و"الحراسات الأمنية" في كثير من الأسواق والمستشفيات الحكومية والأهلية.