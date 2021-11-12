انسحابات جديدة لمرتزقة العدوان في الحديدة اليمنية

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دون طلقة رصاصة واحدة، تسلم الجيش واللجان الشعبية عددا كبيرا من الجبهات في محافظة الحديدة بالساحل الغربي، بعد انسحاب مرتزقة العدوان منها بكامل عدتهم وعتادهم العسكري، الخفيف منه والمتوسط والثقيل وليبقى اثر الدمار شاهداً على حجم الاجرام الذي مارسه الغزاة والمرتزقة بحق المدنيين وممتلكاتهم.



الانسحاب الذي تم منذ اليوم الماضي من كيلوا 16 ومدينة الصالح والمنظر والدريهمي وصولاً للخوخه حتى المخا، جاءا تنفيذاً لاتفاق السويد الانساني والذي يقضي بانسحاب المرتزقة اسوة باعادة الانتشار الذي تقدمت به قوات الجيش واللجان الشعبية في وقت سابق، بينما قائد قاعدة العند، اكد ان الانسحاب جاء بالتنسيق مع الامارات لحماية المناطق الجنوبية .



اياً كانت الاسباب والدوافع خيانة المرتزق طارق عفاش لقيادات وافراد العمالقة في الساحل الغربي او غيرها، خلق ارتياحاً شعبياً كبيراً بعد فك الطريق الرئيسي كيلو 16 الرابط بين محافظة الحديدة والعاصمة صنعاء امام المسافرين من والى المحافظة .

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