الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١
٠٥:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

تشاهدون هذه الليلة في برنامج بانوراما..

مفاوضات فيينا والأجندة الايرانية..والمجلس السيادي السوداني الجديد

مفاوضات فيينا والأجندة الايرانية..والمجلس السيادي السوداني الجديد
الجمعة ١٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما لهذه الليلة مفاوضات فيينا القادمة والأجندة الايرانية، وكذلك المجلس السيادي السوداني الجديد ومسير الازمة السودانية.

العالم - بانوراما

يتناول البرنامج في ملفه الاول: إعتبار وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان أن هناك امكانية للتوصل الى اتفاق جيد خلال فترة قصيرة في حال كان لدى اطراف الاتفاق النووي توجه جاد وايجابي في هذا الخصوص.

فيما أكد مساعده علي باقري كني اَن الغاء الحظر الاميركي سيكون الهدف من محادثات فيينا القادمة وأن طهران لن تقبل بأي محادثات خارج هذا الاطار.

ويتناول في ملفه الثاني: قلق الدول الغربية إزاء الاعلان عن تشكيل مجلس سيادة جديد في السودان، ودعت إلى عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية المدنية للسلطة.

من جانبها اكدت الامم المتحدة ان خطوات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تصعب العودة إلى النظام الدستوري في السودان. فيما رفضت قوى الحرية والتغيير الاجراءات الاخيرة ودعت للتصعيد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

روابط ذات صلة

باقري: الهدف من المفاوضات هو الغاء الحظر غير الشرعي

مناورات الجيش الايراني.. الرسائل والانجازات

اغلاق شوارع السودان تمهيداً لـ"مليونية الغضب "

مراسل العالم يكشف تفاصيل مسيرة "مليونية الغضب" في السودان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مساعد وزير الخارجية الايراني يلتقي إنريكي مورا

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 12-11-2021

دقلو يؤدي اليمين أمام البرهان نائبا لرئيس مجلس السيادة الجديد

أميرعبداللهيان: لا ننوي البقاء في الطريق المسدود الذي وصلت اليه المحادثات السابقة

بالفيديو.. مؤتمر باريس حول ليبيا.."عقوبات"على من يعرقلون الإنتخابات

بالفيديو.. حزب الله حجر عثرة بوجه المشروع الصهيو اميركي