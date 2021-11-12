مفاوضات فيينا والأجندة الايرانية..والمجلس السيادي السوداني الجديد

العالم - بانوراما

يتناول البرنامج في ملفه الاول: إعتبار وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان أن هناك امكانية للتوصل الى اتفاق جيد خلال فترة قصيرة في حال كان لدى اطراف الاتفاق النووي توجه جاد وايجابي في هذا الخصوص.

فيما أكد مساعده علي باقري كني اَن الغاء الحظر الاميركي سيكون الهدف من محادثات فيينا القادمة وأن طهران لن تقبل بأي محادثات خارج هذا الاطار.

ويتناول في ملفه الثاني: قلق الدول الغربية إزاء الاعلان عن تشكيل مجلس سيادة جديد في السودان، ودعت إلى عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والحكومة الانتقالية المدنية للسلطة.

من جانبها اكدت الامم المتحدة ان خطوات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان تصعب العودة إلى النظام الدستوري في السودان. فيما رفضت قوى الحرية والتغيير الاجراءات الاخيرة ودعت للتصعيد.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.