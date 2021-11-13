الحشد والجيش العراقي ينفذان عملية أمنية في سلسة جبال حمرين

العالم - العراق

وذكر بيان للهيئة، أن "قيادة قاطع عمليات ديالى في الجيش والحشد الشعبي، نفذت عملية أمنية من ثمانية محاور في المنطقة المحصورة بطريق بغداد كركوك وطريق قرة تبة في سلسلة جبال حمرين بديالى لملاحقة فلول داعش الإرهابية".

وأضاف البيان أن "المحاور الشمالية والشرقية انقسمت أربعة منها أسندت مسؤوليتها الى قوات الجيش، والأربعة الأخرى الجنوبية والغربية كانت من مسؤولية قيادة قاطع عمليات ديالى في الحشد الشعبي والمتمثلة بالألوية الأول والـ 110 والرابع و23 ولواء نداء ديالى، فضلاً عن المديريات الساندة من مكافحة المتفجرات والهندسة العسكرية وطبابة الحشد الشعبي وبقية المديريات".

وأشار إلى أن "العملية الأمنية نفذت بناء على معلومات استخباراتية لتتبع نشاط العدو والمشاهدات اليومية وتعقب خلايا داعش التي نفذت جرائم بحق المدنيين كما غطى طيران القوة الجوية العراقية وطيران الجيش القطعات المتقدمة".

وفي سياق متصل أكدت قيادة العمليات المشتركة، أن صنوفاً عسكرية متعددة شاركت بعملية حمرين في ديالى.

وذكرت قيادة العمليات المشتركة في بيان أن "عمليات عسكرية مشتركة واسعة انطلقت في قاطع عمليات ديالى"، مبينة أن "قطعات الجيش متمثلة بالفرقة الأولى ووحدات من الفرقة التاسعة باشرت من عدة محاور وبالتزامن مع قيام محور الحشد الشعبي في ديالى بالشروع بعملية تفتيش في سلسلة جبال حمرين ،فيما باشرت مديرية شرطة ديالى بالاشتراك مع لواء التدخل السريع الأول وأفواج الطوارئ بتنفيذ عملية أمنية في مناطق العبارة والقرى المجاورة بإسناد القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي".

وأكد أن "العملية ستستمر لحين تحقيق أهدافها".