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إسبانيا فى مواجهة نارية أمام السويد فى صراع التأهل لكأس العالم

إسبانيا فى مواجهة نارية أمام السويد فى صراع التأهل لكأس العالم
الأحد ١٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

يخوض منتخب إسبانيا مواجهة مصيرية أمام ضيفه المنتخب السويدي، اليوم الأحد، على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة عن المجموعة الثانية فى التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

العالم - رياضة

ويدخل المنتخب الإسباني مواجهة الليلة وهو يحتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المنتخب السويدي صاحب المركز الثاني.

ويكفي منتخب إسبانيا تحقيق نتيجة التعادل من أجل التأهل رسميا لكأس العالم، فيما لا بديل أمام منتخب السويد سوى تحقيق الانتصار للتأهل للمونديال.

وكان منتخب إسبانيا قد انتزع صدارة ترتيب المجموعة الثانية، في الجولة الماضية، بتحقيق انتصار غال على مضيفه اليوناني بهدف دون مقابل، فيما تعرض منتخب السويد لهزيمة مفاجئة أمام منتخب جورجيا بهدفين دون مقابل، أبعدته عن صدارة المجموعة.

وكان المنتخب الإسباني قد خسر الشهر الماضى لقب كأس الأمم الأوروبية أمام نظيره الفرنسي بنتيجة 2 – 1، في المباراة النهائية التي جمعت المنتخبان على ملعب "سان سيرو"، في مدينة ميلانو الإيطالية.

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