باحثون ايرانيون ينجحون في انتاج مركبات النيكل والكوبالت من النفايات

العالم - ايران

وقالت المدير التنفيذية لشركة "مواد بجوهان كوهرفام" فاطمة ساماني بور: إنه للمرة الاولى في ايران تم انتاج مركبات النيكل والكوبالت وتحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد في هذه المواد.

وتشتمل مركبات النيكل الإيرانية الصنع على نترات وكبريتات وأكسيد وهيدروكسيد النيكل.

ونجحت هذه الشركة المعرفية في استخراج مركبات كيميائية قيمة بطريقة تكنولوجية. في حين أن استيراد وشراء هذه المركبات مكلف للغاية ، واستطاع المختصون الايرانيون استخراج وانتاج هذه المركبات من مواد النفايات بنقاوة عالية وقدرة تنافسية مع العينات الأوروبية.

تستخدم المركبات الكيميائية ذات الاهمية الكبيرة بشكل حيوي في عدّة قطاعات صناعية مثل الدهانات والأصباغ والمحفزات وصناعة السيارات والطلاء الكهربائي.

وباتت إيران مكتفية ذاتيًا في هذه المنتجات ، بينما كانت تستورد مركبات النيكل والكوبالت، التي تتطلبها الصناعات المحلية، من دول مثل كندا وبلجيكا وفرنسا والنرويج وألمانيا.

ومع تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد في إنتاج هذا المركبات ، يتم توفير عشرات ملايين دولارات سنويًا.