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القوات العراقية تطيح بالمسؤول الاداري لـ'داعش' في الانبار

القوات العراقية تطيح بالمسؤول الاداري لـ'داعش' في الانبار
الإثنين ١٥ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الأحد، عن الإطاحة بالمسؤول الاداري لما تسمى "ولاية الانبار".

العالم-العراق

وقالت الخلية في بيان، إنه "بعملية نوعية تجسدت فيها المهنية العالية لرجال شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الخامسة احد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع وبالتعاون مع قوة من استخبارات ومكافحة ارهاب الرطبة نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة اسفرت عن الاطاحة بالمسؤول الاداري لما تسمى (ولاية الانبار) والمكنى (ابو سيف) في قضاء الرطبة ب‍الانبار".

وأضاف "هو المسؤول عن نقل الارزاق والمؤن والدعم اللوجستي لاوكار ومخابئ عناصر داعش الارهابي في عمق الصحراء ومن المطلوبين للقضاء بموجب احكام المادة ٤ إرهاب".

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القوات العراقية تطيح بالمسؤول الاداري لـ'داعش' في الانبار

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