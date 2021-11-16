بيان جديد لمجلس الامن حول الانتخابات العراقية.. ماذا جاء فيه؟

العالم-العراق

وأشار المجلس في بيان الى إن "أعضاء مجلس الأمن رحبوا بتقرير الأمين العام حول العملية الانتخابية في العراق ومساعدة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لهذه العملية، عملا بالقرار 2576 (2021)، ورحب أعضاء مجلس الأمن بالتقييم الإيجابي لمراقبي الانتخابات الدوليين في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق"، لافتا الى أن "اعضاء المجلس هنأوا حكومة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على إجراء انتخابات تمت إدارتها بشكل جيد تقنيًا وسلمية بشكل عام في 10 تشرين الأول 2021".



وأضاف، أن "أعضاء مجلس الأمن أثنوا على الشعب العراقي لالتزامه بالعملية الانتخابية في مواجهة التحديات الأمنية الديناميكية، وأقروا بدور بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق في دعم جهود الحكومة العراقية والمفوضية لتخطيط وتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة يقودها العراقيون".

وتابع أن "الاعضاء رحبوا بالجهود التي تبذلها حكومة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة"، مبينا أن "أعضاء مجلس الأمن أثنوا على بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق على إظهار الموضوعية في جهودها لدعم العراق طوال العملية الانتخابية".

وأكد أن "أعضاء مجلس الأمن حثوا جميع الأحزاب السياسية على اتباع الوسائل القانونية والسلمية لحل المظالم المتعلقة بالانتخابات"، موضحا أن "أعضاء مجلس الأمن شجعوا جميع أصحاب المصلحة على احترام العملية المحددة قانونا وتيسير إجراء مراجعة قضائية سلمية ومستقلة للطعون الانتخابية".

وكان مجلس الأمن قد أصدر في 22 اكتوبر الماضي بياناً هنأ فيه الشعب العراقي والحكومة العراقية بمناسبة الانتخابات معتبرا أنها تميزت عن جميع الانتخابات التي سبقتها باصلاحات فنية وإجرائية مهمة.