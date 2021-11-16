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الاحتلال يقرر إنشاء حي استيطاني جديد شمال القدس المحتلة

الاحتلال يقرر إنشاء حي استيطاني جديد شمال القدس المحتلة
الثلاثاء ١٦ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر إعلامية عبرية، عن مصادقة سلطات الاحتلال على بناء حي استيطاني جديد، على بعد 2 كيلومتر من مستوطنة "آرييل" شمال القدس المحتلة، بما يهدد توسع محافظة سلفيت الفلسطينية.

العالم- الإحتلال

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية الصادرة، اليوم الثلاثاء: إنه من المقرر بناء 730 وحدة استيطانية في المرحلة الأولى من إنشاء الحي المتوقع بناؤه في المنطقة الخاضعة لسلطة مستوطنة آرييل، لكنه سيكون قريباً من محافظة سلفيت الفلسطينية في شمال الضفة الغربية، بما يصعب توسع المحافظة في المستقبل.

وزعمت الصحيفة أن خطة بناء الحي الاستيطاني موجودة منذ التسعينيات من القرن الماضي، ولكن في تشرين أول/الماضي فقط "قررت وزارة الإسكان الإسرائيلية الترويج للخطة، ونشرت مناقصة تدعو المقاولين الإسرائيليين إلى تقديم عطاءات لبنائه".

وأشارت إلى أنَّ البؤرة الاستيطانية "نوف آفي" التي تقع حاليًّا على التل، حيث من المقرر بناء الحي الجديد، كانت في الماضي مركزًا لتظاهرات سكان سلفيت ضد الاستيطان.

ولفتت إلى أن عدد مستوطني "آرئيل" يبلغون نحو 20 ألف مستوطن، وتبلغ مساحة نفوذها 14 ألف دونم، مضيفة أن "هذه المساحة الواسعة ليست تابعة لسلطة المستوطنة، لوجود أراضٍ فلسطينية ذات ملكية خاصة في المنطقة، ولهذا ستعمل على خلق جيوب استيطانية في تلك الأراضي بهدف الاستيلاء عليها".

وأشارت هآرتس إلى أن الترويج لخطة بناء الحي الاستيطاني الجديد جاءت كجزء من قرار وزير الإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين "لتعزيز بناء حوالي 1300 وحدة استيطانية في المستوطنات بالضفة الغربية".

ونقلت الصحيفة عن هاجيت عفران، الناشطة في حركة السلام الآن، قولها: إن "وزارة الإسكان الإسرائيلية استغلت خطة منذ 30 عامًا لتغيير قلب الضفة الغربية"، مؤكدة أن "الحي الجديد بمنزلة مستوطنة جديدة ستضر بشدة بنسيج الحياة في المنطقة، وفرصة تحقيق حل الدولتين".

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