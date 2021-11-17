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الكاظمي يتوعد "عدو العراق الأول" بالدمار

الكاظمي يتوعد
الأربعاء ١٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

توعد رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، تنظيم "داعش" الارهابي الذي وصفه بـ"العدو الأول للعراق" بتدمير مضافاتهم.

العالم - العراق

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "المجلس الوزاري للأمن الوطني، عقد اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة القائد العام للقوات المسلحة، وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، وحماية التظاهرات، فضلاً عن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بالإضافة إلى مناقشة توفير كل الإمكانيات لدعم قواتنا الأمنية في حربها ضد عصابات "داعش" الإرهابية، وتطوير قدراتها وتدريبها".

وأشار الكاظمي إلى، أن "العراق يمر بتحديات متعددة، لكن الحكومة استطاعت على الرغم -من قصر عمرها- أن تثبّت أركان النجاح، وأن تتعاطى مع المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية".

وشدد على، أن "قوات الجيش والحشد والشرطة ومكافحة الإرهاب والبيشمركة، وكل مفاصل قواتنا المسلحة الوطنية، هي القوة الضاربة لأعداء البلاد والعصابات الإرهابية، مبيناً أن فلول عصابات الإرهاب هي العدو الأول للعراق، وستواصل قواتنا الأمنية تعقب مخابئ الإرهابيين، وتدمير مضافاتهم أينما كانت".

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