شاهد.. خلافات حادة حول انتخابات الرئاسة الليبية

العالم - ليبيا

يستمر تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية الليبية المقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول. والتي تأتي ضمن جهود تدعمها الامم المتحدة، لإنهاء صراع مستمر منذ نحو عشر سنوات. وكما كان متوقعا ترشح رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح لخوض الانتخابات الرئاسية ، في أعقاب ترشح سيف الإسلام القذافي والقائد العسكري لشرق ليبيا خليفة حفتر وهما شخصيتان مثيرتان للانقسام بشكل كبير ومتهمان بارتكاب جرائم حرب لكنهما ينفيان تلك الاتهامات.

وتشهد ليبيا خلافات حادة حول قواعد الانتخابات ومنها من يحق له خوض الانتخابات والجدول الزمني والأساس القانوني للتصويت، وذلك قبل أقل من ستة أسابيع على موعدها المقرر. كما ان قانون الانتخابات هو القانون الذي أصدره عقيلة صالح في سبتمبر أيلول. والذي قال منتقدوه إنه تم بدون تصويت كامل أو نصاب قانوني. ويرون أن البنود الرئيسية تبدو مفصلة للسماح لصالح وحليفه خليفة حفتر بخوض السباق دون المخاطرة بفقدان منصبيهما إذا لم يتمكنا من تحقيق الفوز.

المؤيدون للقانون يقولون إن البرلمان أقره بصورة سليمة ويتهمون منتقديه بمحاولة تأخير أو إفشال أول انتخابات في ليبيا منذ عام الفين وأربعة عشر. وقد ألقت هذه الانقسامات بظلالها على الشارع في غرب وشرق ليبيا، وتعبيرا عن مواقف تصعيدية في العديد من مدن غرب ليبيا حيث أغلق اهالي مسلاتة مركزا للاقراع، كما أصدر اهالي ترهونة وجنزور وتاجوراء بيانات منفصلة تعبيرا عن رفضهم لقانون الانتخاب الصادر عن مجلس النواب واعتبروه معيبا لأنه يمكن العديد من الشخصيات الجدلية والتي وصفوها بالمجرمة بالترشح للانتخابات.

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