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ألمانيا: الأخبار التي تتحدث عن استقبالنا للاجئين 'كاذبة'

ألمانيا: الأخبار التي تتحدث عن استقبالنا للاجئين 'كاذبة'
الخميس ١٨ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الداخلية الألماني بالوكالة هورست سيهوفر في وارسو، أن بلاده لن تقبل اللاجئين عبر بيلاروس، مشيرا إلى أن "التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة".

العالم ـ أوروبا

وقال: "لقد ناقشت هذه المعلومات مع الجانب الألماني وتلقيت إجابة واضحة بأن هذا تقرير كاذب".

من جهتها، أعلنت ناتاليا إيسمونت السكرتير الصحفي لرئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، أن الأخير أجرى محادثة مع المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل، والتي أخبرته أنها "اقترحت على الاتحاد الأوروبي فتح ممر إنساني إلى ألمانيا لألفي لاجئ على الحدود البيلاروسية البولندية".

وحسب مجلس وزراء ألمانيا، أشارت ميركل إلى "ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية والفرص لعودة المهاجرين بدعم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة وكذلك بالتعاون مع المفوضية الأوروبية".

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