استقالة مديرة اتصالات كامالا هاريس من منصبها

العالم-الاميركيتان

وقال المسؤول أشلي عضو مهم في فريق نائب الرئيس الذي عمل بلا كلل لدفع أهداف هذه الإدارة.. أشلي ستغادر المكتب في ديسمبر من أجل فرص عمل أخرى.

ويأتي خروج إيتيان بعد أن تحدثت شبكة سي إن إن عن توتر كبير بين مساعدي ويست وينغ ومكتب نائب الرئيس , حسبما نقل موقع روسيا اليوم.

كما أفادت الانباء بأن العديد من الأشخاص في فريق هاريس يتطلعون للمغادرة.

كما أشارت قناة امريكية إلى أن هاريس وفريقها لم يبحثوا بعد عن بديل لإتيان.

وفي وقت سابق ، فندت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تقارير إعلامية تحدثت عن توتر في البيت الأبيض بين مكتبها ومكتب الرئيس، وقالت إنها لا تشعر بأنها غير مهمة في منصبها.

وأضافت : أنا متحمسة جدا جدا للعمل الذي أنجزناه.. لكنني أيضا أرى بوضوح شديد أنه ما زال هناك الكثير يتطلب التنفيذ، وهو ما سنفعله.

وكان الرئيس جو بايدن قد خول نائبته هاريس الإشراف على شؤون الهجرة عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، وحقوق التصويت، ولقاحات كوفيد-19 وشؤون أخرى.

وأشارت بعض التقارير الإعلامية إلى توترات في البيت الأبيض بسبب أداء هاريس في وظيفتها، وألمحت إلى أنها تشعر بالتهميش.

وقالت جين ساكي المتحدثة الصحفية باسم البيت الأبيض، اختار الرئيس نائبته لتعمل كمرافقة له في رحلة قيادته للبلاد لأنه شعر أنها الشخص المناسب الذي يريد أن تحكم إلى جواره هذه البلاد.. إنها شريكة مهمة، وقيادية بارزة.. وهي شخص تولى مهام شديدة الأهمية.