أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم السبت 20 نوفمبر 2021

رسالت ..

الوزير عبد اللهيان .. إلغاء الحظر هو هدف إيران من وراء المشاركة بالمفاوضات النووية

ابرار..

الناطق بإسم الخارجية .. أمريكا تتحرك مرة أخرى لشحن الأجواء والتصعيد ضد إيران

ايران ..

أمريكا تكشر عن أنيابها ضد بلادنا عشية بدء جولة جديدة من المفاوضات بفيينا

آرمان ملي ..

الرئيس الروسي يلوح بالرد على مواقف وإجراءات حلف الناتو الإستفزازية بالبحر الأسود وأوكرانيا

سياست روز ..

مظاهرات عمالية حاشدة في تركيا تنديدا بالسياسات الإقتصادية والغلاء وتدني الاجور

قدس ..

أردوغان يرد على المظاهرات العمالية والإنتقادات الواسعة بالتأكيد على أهمية وجوده لضمان الإستقرار

كيهان ..

قوى وأحزاب عراقية تواصل التأكيد على وقوع تلاعب في الإنتخابات البرلمانية

جوان ..

إستسلام المئآت من مرتزقة التحالف السعودي بمأرب لمقاتلي حركة أنصار الله اليمنية

عصر ايرانيان ..

ترامب يحذر من أن أمريكا تحولت لأضحوكة للعالم وأنها قد تنهار خلال ثلاثة أعوام

جام جم ..

منظمة العفو الدولية تتهم فرنسا بإنتهاج سياسة وحشية في تعاملها مع اللاجئين

جمهوري اسلامي ..

منظمة الأمم المتحدة تحذر من إنزلاق أفغانستان بأزمة إنسانية خطيرة منذ سيطرة طالبان على السلطة

رويش ملت ..

المتحدث بإسم الخارجية ..إجراءات الحظر الأمريكية الأخيرة تعكس يأس وإحباط أمريكا مقابل إيران

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم السبت

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جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها، لعبة تحميل إيران المسؤولية عشية مفاوضات فيينا،.. ان الذي يحدث اليوم مع اقتراب موعد استئناف مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي، يعكس .. بدء لعبة أمريكية فرنسية لتحميل إيران مسؤولية أي فشل محتمل في مفاوضات فيينا التي ستبدأ بنهاية الشهر الحالي.

ففرنسا تطلق تصريحات بشأن عدم جدوى هذه المفاوضات ما لم تعود ايران لالتزاماتها اولا في الاتفاق النووي على حد تعبيرها ومن دون اية اشارة لضرورة الغاء الحظر , وامريكا من جانبها تتحدث عن تحديد اطار المفاوضات طارحة تهديدات ضمنية ضد بلادنا , وكأن المشكلة ليست خروج امريكا من عضوية هذا الاتفاق ولا تجاهل اوروبا الكامل لتعهداتها فيه , وكل ذلك للايحاء بان ايران ستكون المسؤولة عن اي فشل لمفاوضات فيينا. ان ما يجري هو سيناريو ابتزازي اخر لفرض املاءات غربية سبق ان رفضتها بلادنا وسترفضها جملتا وتفصيلا بالتاكيد.

جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في مقالها، أزمة بيروت الرياض لن تحل باستقالة قرداحي،.. وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي خرج عن صمته مقابل حملة الضغوط التي يواجهها داخليا لحمله على الاستقالة بقوله انه وتصريحاته ليسا مشكلة السعودية الحقيقة بل مشكلتها مع حزب الله والمقاومة .

أن تصريحات الوزير قرداحي كشفت في الواقع عن خفايا أهداف السعودية وحليفاتها من وراء تصعيد الأجواء ضد لبنان والحقيقة هي ان السعودية تذرعت بتصريحات لقرداحي متعاطفة مع الشعب اليمني وصف فيها الحرب على اليمن بالعبثية لتفجير ازمة علاقات مع لبنان لدفع حكومة ميقاتي على اقالة الوزير قرداحي الذي يحظى بدعم قوى وتيارات المقاومة وذلك لتفجير ازمة خانقة بلبنان تدفع نحو اضعاف وتهميش المقاومة .

ابرار ..

صحيفة ابرار كتبت في تقريرها، إتصال هاتفي بين أردوغان وبينيت،.. جاء موضوع اعتقال " اسرائيلي " وزوجته بتركيا بتهمة التجسس كفرصة لتل ابيب وانقرة لاعادة الدفء لعلاقاتهما الثنائية , ويبدو ان الرئيس التركي استخدم صلاحياته لاطلاق سراح هذين " الاسرائيليين" مما دفع برئيس وزراء الكيان للاتصال باردوغان لشكره وذلك في اول اتصال هاتفي من نوعه بين رئيس وزراء صهيوني واردوغان منذ ثمان سنوات.

ان العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والكيان الصهيوني تشهد تطورا ملحوظا في السنوات الاخيرة رغم فتور العلاقات الدبلوماسية منذ احداث السفينة التركية مرمرة عام 2010 .

كما اجرى اردوغان اتصالا هاتفيا بعد حل قضية الجاسوسين الاسرائيليين مع رئيس الكيان اسحاق هرتزوك حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة .

سياست روز..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها،السيناريو الإنجليزي الجديد،.. يعبر الشعب البريطاني عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني عبر مسيرات ومظاهرات ضد الكيان الصهيوني من حين لاخر بشعارات تطالب بوقف دعم لندن لهذا الكيان , ولكن مع ذلك فاجأت وزيرة الداخلية البريطانية الرأي العام الداخلي والعالمي بإعلانها عن تصنيف حركة حماس تنظيما إرهابيا والوزيرة بريتي باتيل لوحت بعقوبات بالسجن تصل لعشرة اعوام لكل من يتعاطف ويتعاون مع حماس .

ان مثل هذا الموقف المشين يكرس حقيقة ان بريطانيا التي حملت لواء ايجاد الكيان الصهيوني بوعد بلفور عام 1917 تريد تقديم المزيد من الخدمات لهذا الكيان لكسب ود الصهيونية العالمية وامريكا على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه بارضه ووطنه .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت عن الجديد في اجواء العلاقات بين تركيا والكيان الصهيوني في مقالها، المخابرات التركية والتساهل مع الموساد،.. تطورات قضية اعتقال السلطات التركية لجاسوسين اسرائليين في اسطنبول ومن ثم الافراج عنهما تكشف عن الكثير من خفايا العلاقات بين تركيا والكيان الصهيوني.

من بين خفايا هذه العلاقات وجود تنسيق بين جهاز المخابرات التركية "ميت" والموساد سهل حل قضية الجاسوسين والواقع هو ان الرئيس التركي لم يخف رغبته منذ اشهر في تحسين العلاقات مع الكيان الصهيوني والتي اعتراها نوع من البرود منذ هجوم قوات صهيونية خاصة على سفينة مرمرة التركية عام 2010 .

ورغبة اردوغان هذه انعكست بقيامه بالاتصال مع رئيس الكيان الصهيوني اسحاق هرتزل بعد حل قضية الجاسوسين وفي اجراءه مباحثات هاتفية مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت مؤخرا حول تطوير العلاقات وقضايا المنطقة.

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في تقريرها الذي ينقل عن الامم المتحدة تحذيرها من، تزايد هجمات "داعش" بأفغانستان.. حذرت مبعوثة الامم المتحدة الخاصة بافغانستان " ديبورا لاينز " من ان تنظيم داعش الارهابي وسع نطاق هجماته بشكل كبير في افغانستان منذ وصول طالبان للسلطة . وحسب توضيحات هذه المسؤولة الدولية مقابل مجلس الامن .." داعش " شن نحو ستين هجوما إرهابيا بأفغانستان عام 2020 لكنه شن أكثر من ثلاثمائة هجوم خلال الأشهر الأخيرة.

واوضحت لاينز ان حركة طالبان غير قادرة على كبح جماح داعش واوضحت ان فصيل خراسان في تنظيم داعش والمعروف بوحشيته الفائقة له امتدادات في حركة طالبان تسهل عليه استهداف السكان الافغان الشيعة.