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سوريا.. قصف تركي يطال عدة قرى بريف حلب الشمالي

سوريا.. قصف تركي يطال عدة قرى بريف حلب الشمالي
السبت ٢٠ نوفمبر ٢٠٢١ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

ذكرت وكالة سانا السورية أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية جددوا اعتداءاتهم بالقذائف الصاروخية والمدفعية على عدد من القرى بريف حلب الشمالي.

العالم-سوريا

ونقلت عن مصادر أهلية أن عدة قذائف صاروخية ومدفعية مصدرها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته سقطت على قرى مياسة وبرج قاص وحرش والمالكية وشوارغة وقلعة شوارغة ومرعناز وابين وتنب والإرشادية ومحيط قرية الزيارة ودير جمال شمال مدينة حلب.

وأشارت المصادر إلى أن الاعتداءات تسببت بأضرار مادية بممتلكات الأهالي والممتلكات العامة مع انتشار حالة خوف وهلع بين المدنيين الذين اضطروا للاختباء داخل الأقبية لساعات.

ومنذ بدء عدوانها على الأراضي السورية أقدمت القوات النظام التركي ومرتزقته من الإرهابيين على تنفيذ عمليات إجرامية بحق الأهالي ودمرت البنى التحتية والمرافق الخدمية ولا سيما مشاريع المياه والكهرباء.

المصدر: سانا

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سوريا.. قصف تركي يطال عدة قرى بريف حلب الشمالي