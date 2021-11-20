وصول مساعدات إنسانية من بيلاروس الى سوريا

العالم - سوريا

وخلال مراسم استلام الشحنة في مرفأ اللاذقية أكد محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال في كلمة له أن هذه المساعدات تعبر عن عمق علاقات التعاون التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وأهمية الدعم الذي تقدمه جمهورية بيلاروس لسورية في ظل الحرب الإرهابية التي تتعرض لها.

من جهته أشار سفير جمهورية بيلاروس بدمشق يوري سلوكا إلى أن هذه المساعدات تعبير عن دعم حكومة وشعب جمهورية بيلاروس للشعب السوري الذي يعاني من الإرهاب منذ نحو11 عاما مبينا أنها تضم مجموعة من الأدوية من انتاج بيلاروس إضافة إلى المولدات الكهربائية معربا عن تمنياته للشعب السوري بالنصر النهائي على الإرهاب والحفاظ على وحدة وسيادة أراضيه والحرص على استمرار برنامج التعاون بين البلدين.

من جهته أشار معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس معتز قطان إلى أن هذه المساعدات تعكس استمرار علاقات التعاون الوطيدة بين البلدين في كل المجالات وتؤكد وقوف بيلاروس إلى جانب حقوق سوريا في حماية أراضيها ومحاربة الإرهاب والتغلب على العقوبات الاقتصادية القسرية التي تتعرض لها لافتا إلى التطلع لمزيد من علاقات التعاون مع الجانب البيلاروسي ولا سيما ما يتعلق منها بمساهمة شركاتها في عملية إعادة الإعمار.

بدوره أوضح مدير الصحة الدكتور هوازن مخلوف أن هذه المساعدات تضم مجموعة من الأدوية الضرورية في وقت تتعرض فيها بلدنا لحصار جائر وستكون رافدا لعدد كبير من المواطنين سواء من خلال المشافي أو من خلال المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة مبينا أنها تضم مجموعة من الأدوية الفموية والوريدية والخاصة بالمفاصل من مسكنات الألم والالتهاب إضافة إلى أدوية تحسس وحروق.