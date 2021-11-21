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حرس الحدود الايراني يضبط شحنة سلاح مهرب في هور العظيم

حرس الحدود الايراني يضبط شحنة سلاح مهرب في هور العظيم
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

اعلن قائد قوات حرس الحدود التابع لقوى الامن الداخلي في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد احمد علي كودرزي عن ضبط شحنة من الاسلحة المهربة في هور العظيم بمحافظة خوزستان جنوب غرب البلاد.

العالم - ايران

وقال العميد كودرزي في تصريح صحفي السبت: ان معلومات استخبارية وصلت الى فوج الحدود في دشت آزادكان (بمحافظة خوزستان) تفيد بان عصابة تعتزم تهريب شحنة من الاسلحة والاعتدة الى البلاد عبر مياه هور العظيم.

واضاف: انه وفي ظل الاجراءات الاستخبارية تم تحديد المسارات المحتملة للمهربين حيث تمكنت قوات حرس الحدود البطلة في ظل مراقبة المنطقة من تحديد زروقين ومن ثم جهت لهما امر التوقف.

وقال العميد كودرزي: ان المهربين حينما راوا انفسهم محاصرين حاولوا التواري في المنطقة وخلال الاشتباك لقي احد المهربين مصرعه وتم توقيف زورق وضبط شحنة الاسلحة المؤلفة من بندقية كلاشنكوف و 79 مسددا مع كمية كبيرة من الاعتدة الحربية.

واشار الى ان العمل جار لالقاء القبض على سائر المهربين وقال: انه على الزمر الارهابية والاشرار ان يعلموا بان قوات حرس الحدود تقف كما في الماضي بكل صلابة لحراسة الحدود وتتصدى لاي عمل شرير ومخل بامن البلاد.

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حرس الحدود الايراني يضبط شحنة سلاح مهرب في هور العظيم

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