غضب مواقع التواصل ضد قرار لندن اعتبار حماس منظمة ارهابية

العالم - فلسطين

وعلق "خالد القاسم" مغرداً:"بريطانيا تتجه لتصنيف حركة حماس منظمة إرهابية. "إسرائيل" ترحب والعرب العبد المأمور".

وكتب "حسن عباس":"بالأمس خبران متزامنان وأظن أحدهما يكمل الآخر: الأول تصنيف وزارة الداخلية البريطانية حماس أنها حركة إرهابية، الثاني تمويل الإمارات صفقة بين الأردن و"إسرائيل" تزود بموجبها "إسرائيل" الأردن بالماء مقابل تصدير الأردن الكهرباء لـ"إسرائيل". لكن.. َومكَروا ومَكرَ الله واللَّه خيْرُ الْماكرِين".

اما "اسماعيل الخاشب" فقد كتب:"قالت بريطانيا ان حركة حماس إرهابية لأنها تمتلك أسلحة كثيرة ومتطورة؟ طيب أمريكا تمتلك أسلحة كثيرة ومتطورة. روسيا كذلك أسلحتها كثيرة ومتطورة. فرنسا اسلحتها كثيرة ومتطورة الصين أسلحتها كثيرة ومتطورة كذلك بريطانيا تمتلك أسلحة كثيرة ومتطورة فلماذا لا تصنف هذه الدول كإرهابية. العقل زينة".

وغرد "محمود مرداوي":"المقاومة مش إرهاب يا بريطانيا حتى تصنيف حركة حماس تنظيما إرهابيا، فقط لانها تقود جهاد الشعب الفلسطيني لتصحيح خطيئتكم ولرفع الظلم الذي سببتموه لنا كشعب وقضية بوعدكم المشؤوم بلفور".