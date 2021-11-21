الحكومة الاردنية تعلنها رسميا لأول مرة..'البلاد دخلت الموجة الثالثة للفيروس'

العالم - الأردن

ورغم محاولات احتواء الانتشار المخيف للفيروس، فإنّ وزارة الصحّة تتوقّع أن تبلغ الموجة الثالثة ذُروتها خلال الاسابيع القادمة وفقا لما أعلنه مسئول ملف كورونا في وزارة الصحة عادل بلبيسي.

ويبدو أن الحكومة في موقف حرج وصعب أمام الرأي العام الاردني كونها احد الاسباب الرئيسية في دخول الموجة الثالثة ، نظراً لقيامها خلال فترة الاستقرار الوبائي اقامة الحفلات الغنائية والسماح بالتجمعات الكبيرة لها مما ساهم ذلك في زيارة ارتفاع نسب الاصابات بالفيروس.

وحالة الغضب والاستنكار تجاه الحكومة عززت من قبل الشارع الاردني نتيجة تجاهلها خطابات التحذير(الخبراء والاطباء المستقلين ) من انزلاق البلاد نحو سيناريو للفيروس لا يحمد عقباه خاصة انه مازال موجودا، ولا يقل فتكا أو قدرة على العدوى عما كان عليه في بداية عام 2020، رغم اللقاحات والمطاعيم والمناعة المجتمعية.