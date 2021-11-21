الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١
٠٥:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الحكومة الاردنية تعلنها رسميا لأول مرة..'البلاد دخلت الموجة الثالثة للفيروس'

الحكومة الاردنية تعلنها رسميا لأول مرة..'البلاد دخلت الموجة الثالثة للفيروس'
الأحد ٢١ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الاردنية رسميا ولأول مرة دخول المملكة في الموجة الثالثة من الفيروس كورونا فيما عقدت إجتماعات في مقر رئاسة الوزراء تناقش عدة قرارات ستصدر مساء الأحد.

العالم - الأردن

ورغم محاولات احتواء الانتشار المخيف للفيروس، فإنّ وزارة الصحّة تتوقّع أن تبلغ الموجة الثالثة ذُروتها خلال الاسابيع القادمة وفقا لما أعلنه مسئول ملف كورونا في وزارة الصحة عادل بلبيسي.

ويبدو أن الحكومة في موقف حرج وصعب أمام الرأي العام الاردني كونها احد الاسباب الرئيسية في دخول الموجة الثالثة ، نظراً لقيامها خلال فترة الاستقرار الوبائي اقامة الحفلات الغنائية والسماح بالتجمعات الكبيرة لها مما ساهم ذلك في زيارة ارتفاع نسب الاصابات بالفيروس.

وحالة الغضب والاستنكار تجاه الحكومة عززت من قبل الشارع الاردني نتيجة تجاهلها خطابات التحذير(الخبراء والاطباء المستقلين ) من انزلاق البلاد نحو سيناريو للفيروس لا يحمد عقباه خاصة انه مازال موجودا، ولا يقل فتكا أو قدرة على العدوى عما كان عليه في بداية عام 2020، رغم اللقاحات والمطاعيم والمناعة المجتمعية.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

تسجيل 12 وفاة و1022 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

الأردن.. ارتفاع مقلق في إصابات كورونا

الأردن :مستشفى الجامعة يحقق بإدخال نتائج وهمية لفحوصات كورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المندوب الروسي يغرد بشأن محادثات فيينا القادمة

العلاقات الصينية العربية.. رسائل على خطين باتجاه واشنطن

جنرال أمريكي: واشنطن ليست متقدمة في التكنولوجيا فرط الصوتية 

مصر تعلق على الاتفاق السياسي في السودان

الحكومة الاردنية تعلنها رسميا لأول مرة..'البلاد دخلت الموجة الثالثة للفيروس'

استهداف لبنان.. عنوان المرحلة: المخدرات !!