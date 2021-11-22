الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١
٠٨:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال الاسرائيلي: حالة أحد مصابي عملية القدس لا تزال صعبة

الاحتلال الاسرائيلي: حالة أحد مصابي عملية القدس لا تزال صعبة
الإثنين ٢٢ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر عبرية، صباح اليوم الاثنين، أن حالة أحد المصابين الإسرائيليين في عملية "باب السلسلة" الفدائية، بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، ما تزال صعبة.

العالم-فلسطين

وأوضحت القناة "السابعة" العبرية، أن المستوطن الجريح تحت التخدير وموصولا بأجهزة التنفس الصناعي، في وحدة العناية المركزة في مشفى "شعاري تصيدق" بالقدس.

وأشارت إلى أنَّ المستوطن خضع خلال الليل لعدة عمليات جراحية إضافية، فيما وصفت حالة الجريحين الآخرين بأنها مستقرة.

وصباح الأحد، استشهد فلسطيني، وقتل إسرائيلي وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، في عملية فدائية بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

وتبنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" العملية، وقالت إن منفذها فادي أبو شخيدم، وهو أحد كوادر الحركة بمخيم "شعفاط" للاجئين الفلسطينيين شمالي القدس المحتلة.

يُشار إلى أن أبو شخيدم يبلغ من العمر (42 عامًا) ويحمل شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية ويعمل مدرسًا في مدرسة المخيم وواعظًا وخطيبًا في مساجد القدس والمسجد الأقصى.

روابط ذات صلة

رسالة مهمة من ابن الشهيد شخيدم منفذ عملية القدس

شاهد.. مقتل حاخام اسرائيلي في عملية القدس الفدائية

لبنان.. المرابطون تبارك عملية القدس الفدائية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أكثر من 10 هجمات فلسطينية استهدفت مواقع إسرائيلية الليلة الماضية

إصابات وأضرار في اعتداءات للمستوطنين بالضفة والقدس

بدء الموجة الخامسة من فيروس كورونا في فرنسا

حجم التبادل التجاري بين ايران وافغانستان وباكستان سيرتفع الى 5 مليار دولار

واشنطن تحذر رعاياها من زيارة البلدة القديمة في القدس

العامري يتحدث عن التغييرات الجذرية بنتائج الانتخابات العراقية النهائية