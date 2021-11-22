الاحتلال الاسرائيلي: حالة أحد مصابي عملية القدس لا تزال صعبة

العالم-فلسطين

وأوضحت القناة "السابعة" العبرية، أن المستوطن الجريح تحت التخدير وموصولا بأجهزة التنفس الصناعي، في وحدة العناية المركزة في مشفى "شعاري تصيدق" بالقدس.

وأشارت إلى أنَّ المستوطن خضع خلال الليل لعدة عمليات جراحية إضافية، فيما وصفت حالة الجريحين الآخرين بأنها مستقرة.

وصباح الأحد، استشهد فلسطيني، وقتل إسرائيلي وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، في عملية فدائية بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

وتبنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" العملية، وقالت إن منفذها فادي أبو شخيدم، وهو أحد كوادر الحركة بمخيم "شعفاط" للاجئين الفلسطينيين شمالي القدس المحتلة.

يُشار إلى أن أبو شخيدم يبلغ من العمر (42 عامًا) ويحمل شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية ويعمل مدرسًا في مدرسة المخيم وواعظًا وخطيبًا في مساجد القدس والمسجد الأقصى.