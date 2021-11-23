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السجن 17 عاماً لتونسية وشريكها خططوا لتفجير سفارة في تونس!

السجن 17 عاماً لتونسية وشريكها خططوا لتفجير سفارة في تونس!
الثلاثاء ٢٣ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

أصدرت محكمة تونسية حكما بسجن امرأة وشريكها لمدة 17 عاما بتهمة التخطيط مع قيادات من تنظيم داعش الإرهابي لتنفيذ التفجير بمقر سفارة أجنبية بتونس.

العالم - تونس

وأفادت إذاعة "موزاييك" الخاصة، اليوم الثلاثاء بأن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة قضت بسجن امرأة وشريكها لمدة 17 عاما لكل واحد.

كما قضت الدائرة بالسجن ثلاثة أعوام في حق متهمين آخرين كانا على علم بما خطط له المتهمان الرئيسان ولم يعلما السلطات بالمخطط.

وبحسب نفس المصدر جاء في لائحة الاتهام أن المتهمة وشريكها، وهما من سكان الضاحية الشمالية للعاصمة، تواصلا مع قيادات داعشية متواجدة بسوريا وتم تلقينهما كيفية صنع مواد متفجرة بغاية استهداف مقر سفارة دولة أجنبية بتونس.

وتم الكشف عن المخطط في شهر أكتوبر من عام 2020.

وشهدت تونس عدة هجمات إرهابية دموية كان تنظيم داعش المتطرف قد أعلن مسؤوليته عنها، من بينها هجمات متحف باردو وسوسة وتفجير حافلة للأمن الرئاسي في 2015 ومحاولة فاشلة للسيطرة على مدينة بن قردان جنوب تونس في 2016.

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السجن 17 عاماً لتونسية وشريكها خططوا لتفجير سفارة في تونس!

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