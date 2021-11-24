ميدل ايست اي: زيارة محمد بن زايد إلى تركيا مهمة لاقتصادها

العالم - الإمارات

وفي تقرير أعده مراسل الموقع في أنقرة رجب صويلو، قال فيه إنه "بعد 10 أعوام من التنافس والاتهامات بالتآمر للإطاحة بالحكومة التركية، سيزور ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد أنقرة يوم الأربعاء".

وبدأت تركيا والإمارات العربية المتحدة بمحاولات إنعاش العلاقات الدبلوماسية بسرعة مفاجئة العام الماضي، وبعد سلسلة من حروب الوكالة في ليبيا ومصر والقرن الأفريقي، بشكل قاد الكثير للتساؤل عما يمكن حصول كل طرف عليه من هذا الوفاق.

وقال مسؤول تركي، رفض الكشف عن هويته، إن إعلان الإمارات في المحادثات السرية عن استعدادها للتقارب بداية هذا العام كانت وراء العملية. وقال مسؤول تركي: "لا توجد مساحة للعواطف في السياسة الخارجية، ويعرف الجميع أن السياسة الخارجية تقوم على النزاع الذي لا ينفع أي أحد".

وأكد المسؤولون الأتراك أن تركيا لم تغير أيا من مواقفها من أجل تحسين العلاقات مع الشيخ محمد بن زايد، الحاكم الفعلي للإمارات.



وقال مسؤول ثان: "لا نزال في ليبيا، ولا نزال في القرن الأفريقي، ولا نزال نعمل ما نقوم بعمله".

ويعتقد بعض المسؤولين أن بعض تحركات الإمارات التي وضعتها في خلاف مع تركيا، مثل دعمها نشاطات شركة فاغنر الروسية التي أرسلت مرتزقة هناك للإطاحة بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس، ارتدت سلبا عليها، وأغضبت الولايات المتحدة.

ويقول مصدر منفصل على معرفة بالاتصالات التركية- الإماراتية، إن الطرفين يتبادلان الآراء في القضايا الإقليمية، واتفقا على الاختلاف في بعض المجالات. وقال المصدر إن تركيا عبرت عن معارضتها لقرار الإمارات هذا الشهر تطبيع العلاقات مع النظام السوري.

وتقول المصادر إن واحدا من المحفزات التي استخدمها بن زايد لتلطيف الموقف التركي هي وعوده باستثمارات ضخمة في تركيا.

وبحسب مصدر مطلع للموقع، فقد أخبر ولي العهد أردوغان، في مكالمة هاتفية بداية هذا العام، أنه مستعد لاستثمار 100 مليار دولار في تركيا.

وقال آخرون إن حجم الاستثمار سيكون 10 مليارات على الأقل، وأي من الرقمين سيعطيان دفعة للاقتصاد التركي.

وعبرت هيئة الاستثمار الإماراتية والشركات المقربة من العائلة الحاكمة في أبو ظبي عن رغبة بالاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية، والصناعات الأخرى، بقيمة 3- 4 مليار دولار.

وزار وفد بارز من أنقرة أبو ظبي ووزراء اقتصاد ورجال أعمال؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية. وتأتي العروض الإماراتية في وقت تعاني منه العملة التركية من انخفاض لم تشهده البلاد، ما يضعف موقف الحكومة في انتخابات الرئاسة عام 2023.

وفي لقاءات خاصة، تحدث الرئيس التركي عن احتمال استثمارات للإمارات، كعامل يمكن أن يساعد على استقرار الاقتصاد.

ويرى المسؤولون الأتراك أن الاستثمارات ستكون رابحة للطرفين، حيث تبحث الإمارات عن دول للاستثمار فيها، وفي السوق التركي المربح.

وقال المسؤول التركي الثاني: "ستقوم الإمارات بخطوات تدريجية لخفض التوتر في المنطقة"، و"بالنظر إلى الأفق، فهذه الاستثمارات الضخمة لن تصل في عام، ولكن على مدى عدة أعوام بشكل ستقوي العلاقات الثنائية".

وترى بيانكو من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن "الاصطفاف ضد تركيا في منطقة شرق المتوسط، بالإضافة للمصاعب المالية، وأداء أردوغان في استطلاعات الرأي، جعلت أنقرة منفتحة أكثر لتعديل سياساتها من أجل الحصول على الدعم الإماراتي، وبالتحديد الاستثمارات، وكذا تخفيف المواقف القصوى فيما يتعلق بليبيا".

وقالت: "فوق كل هذا، لدى تركيا الدوافع الاقتصادية، وهناك مقايضات عدة يجب عملها في ظل العملة التي فقدت قيمتها".

لكن تراجع العملة، التي فقدت نسبة 20% من قيمتها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، ستعقد من الاستثمارات الإماراتية.

وقال مصدر في أبو ظبي إن التقلب في وضع العملية جعلهم قلقين؛ لأن أي شيء يخططون لشرائه أو الاستثمار به أصبح رخيصا.