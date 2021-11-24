قائد الثورة : بإمكان التعبويين ان يؤدوا دورا مؤثرا ومفصليا في جميع القضايا العامة في البلاد

العالم - ايران

وفي رسالة تهنئة بمناسبة اسبوع التعبئة ، وصف آية الله خامنئي "العمل الجاد والحكمة والصدق والثقة بالله" بأنها أدوات مجربة ومختبرة للتغلب على مشاكل البلاد.

وفيما يلي نص رسالة قائد الثورة الإسلامية :

بسم الله الرحمن الرحيم

تهانينا للجميع بمناسبة أسبوع التعبئة ، لا سيما على النمو الجديد والمنعش لقوات التعبئة التي لا تزال ، مثل الجيل السابق ، أبناء الإمام الراحل الأحباء.

أعزائي

كونوا ممتنين لموقفكم واعلموا أنه بهممكم العالية ، وفي ضوء الحكمة والعدل ، وبالثقة والاعتماد على الله تعالى ، يمكنككم أن تكونوا فاعلينا في حل المشكلات في جميع القضايا العامة للوطن والأمة . هذه تجربة الشعب الإيراني على مدى عقود.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سيد علي خامنئي

3 اذر 1400



