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قائد الثورة : بإمكان التعبويين ان يؤدوا دورا مؤثرا ومفصليا في جميع القضايا العامة في البلاد

قائد الثورة : بإمكان التعبويين ان يؤدوا دورا مؤثرا ومفصليا في جميع القضايا العامة في البلاد
الأربعاء ٢٤ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش

اكد قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي في رسالة بمناسبة اسبوع التعبئة، ان بإمكان التعبويين ان يؤدوا دورا مؤثرا ومفصليا في جميع القضايا العامة في البلاد .

العالم - ايران

وفي رسالة تهنئة بمناسبة اسبوع التعبئة ، وصف آية الله خامنئي "العمل الجاد والحكمة والصدق والثقة بالله" بأنها أدوات مجربة ومختبرة للتغلب على مشاكل البلاد.
وفيما يلي نص رسالة قائد الثورة الإسلامية :

بسم الله الرحمن الرحيم

تهانينا للجميع بمناسبة أسبوع التعبئة ، لا سيما على النمو الجديد والمنعش لقوات التعبئة التي لا تزال ، مثل الجيل السابق ، أبناء الإمام الراحل الأحباء.

أعزائي
كونوا ممتنين لموقفكم واعلموا أنه بهممكم العالية ، وفي ضوء الحكمة والعدل ، وبالثقة والاعتماد على الله تعالى ، يمكنككم أن تكونوا فاعلينا في حل المشكلات في جميع القضايا العامة للوطن والأمة . هذه تجربة الشعب الإيراني على مدى عقود.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيد علي خامنئي
3 اذر 1400


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