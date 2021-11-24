خبير عسکري يتکهن بسقوط محافظات جنوبية يمنية دون حرب

العالم - خاص بالعالم

وقال العميد راشد في حديث لبرنامج مع الحدث: سوف تسيطر قوات الجيش واللجان الشعبية علی مأرب واذا حصل ذلک فسيتم تقسيم الثروات النفطية بالسوية علی المحافظات.

وأکد ان المحافظات الجنوبية تشهد مناحرات بين القوی الموالية للسعودية والامارات وتمر بأزمة اقتصادية جراء ذلک، فاذا تم توزيع الثروات النفطية علی هذه المحافظات، سوف تسقط سلمياً.

وبيّن راشد ان السعودية وحلفاؤها اختاروا حرب الجبناء ومحاصرة الشعب وتجويعه، لکن الجيش واللجان الشعبية حاصروهم في مأرب ولم يبق الا کيلومترات حتی تحرير مأرب بکاملها.

وأوضح راشد ان الولايات المتحدة بعد ما رأت فشل أدواتها في اليمن، لجأت الی ارسال رسائل بأننا قد اعطينا صنعاء عدد من الاوراق بأن اکتفوا بحکم صنعاء ولکن کل هذه الاوراق تتعلق بسنين بعيدة واليوم بعد فشل التحالف وأدواته في اليمن، سوف تتفاوض مع صنعاء تحت السيادة والقرار اليمني.